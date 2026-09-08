https://mehrnews.com/x3cZL7 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۲ کد مطلب 6940659 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۲ تجمع شبانه مردم گرگان در ادامه موج حضور مردمی گرگان- مردم گرگان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر تداوم حضور و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6940659 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حماسه سازی زنجانیها در صد و نود و یکمین شب حضور در میدان حماسه سازی سلماسی ها در صد و نود و یکمین شب اقتدار ملی وفای به عهد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در اجتماع شبانه برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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