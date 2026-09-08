هورمون درمانی خطر زوال عقل را در زنان کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که هورمون درمانی دریافت کرده‌اند، ۱۶ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند.

محققان گفتند که این مزایا برای زنانی که در نتیجه جراحی یائسه شده‌اند، بیشترین میزان را داشته است- آنها ۲۶ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به هر نوع زوال عقل قرار دارند.

«آن-ماری مینیهین»، محقق ارشد و مدیر موسسه پیری سالم نورویچ در دانشگاه ایست آنجلیا در بریتانیا، در یک نشست خبری گفت: «ما دریافتیم زنانی که از هورمون درمانی استفاده کرده‌اند، حدود ۱۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل و ۱۶ درصد کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند.»

برای این مطالعه جدید، محققان بیش از ۱۸۰ هزار زن یائسه شرکت‌کننده در بیوبانک بریتانیا، یک پروژه تحقیقاتی سلامت بلندمدت در بریتانیا، را به طور متوسط ۱۳ سال پیگیری کردند.

در طول این مدت، تقریباً ۴۰۰۰ نفر از این زنان به زوال عقل مبتلا شدند.

نتایج نشان داد که استفاده از هورمون درمانی حداقل به مدت یک سال، خطر ابتلا به زوال عقل و آلزایمر را در زنان کاهش می‌دهد.

مینیهین گفت: «ما دریافتیم که هورمون درمانی به ویژه برای زنانی که یائسگی ناشی از جراحی را پشت سر گذاشته‌اند، به عنوان مثال پس از برداشتن تخمدان‌هایشان، مفید است. در این گروه، کسانی که از هورمون درمانی استفاده می‌کردند، حدود ۲۶ درصد کمتر از زنانی که از آن استفاده نمی‌کردند، به زوال عقل مبتلا شدند.»

مینیهین در ادامه افزود: «زنانی که بدنشان به طور طبیعی در طول زندگی خود استروژن کمتری تولید می‌کرد، به نظر می‌رسید که از هورمون درمانی نیز بهره بیشتری دریافت می‌کنند. این زنان دوره قاعدگی خود را دیرتر شروع کردند یا زودتر به یائسگی رسیدند.»

وی گفت: «خطر ابتلا به زوال عقل در آنها با هورمون درمانی حدود ۱۶ درصد کمتر بود.»

همچنین به نظر می‌رسد هورمون درمانی خطر ابتلا به آلزایمر را در بین زنانی که حامل ژن APOE۴ هستند، که به افزایش احتمال ابتلا به آلزایمر معروف است، کاهش می‌دهد.

این مطالعه می‌گوید در بین این زنان، هورمون درمانی خطر ابتلا به آلزایمر را حدود ۱۳ درصد کاهش داده است.

مینیهین گفت: «این موضوع واقعاً مهم است زیرا حاملان APOE۴ معمولاً در معرض خطر بیشتری در نظر گرفته می‌شوند و گزینه‌های پیشگیری کمتری دارند.»

محققان دریافتند که زمان هورمون درمانی نیز نقش دارد.

این مطالعه نشان داد زنانی که هورمون درمانی را بین سنین ۴۶ تا ۵۶ سالگی شروع کردند، بیشترین کاهش خطر زوال عقل را تجربه کردند.

محققان گفتند که این فرضیه را تأیید می‌کند که هورمون درمانی اگر نزدیک به یائسگی شروع شود، می‌تواند مفیدتر از شروع آن در سنین بالاتر باشد.

مینیهین گفت: «در حالی که هورمون درمانی مدت‌هاست که عمدتاً برای تسکین علائم یائسگی مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه تجویز می‌شود، این مطالعه نشان می‌دهد که ممکن است در سلامت شناختی بلندمدت برخی از زنان نیز نقش داشته باشد.»