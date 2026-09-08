به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، محققان مکمل آرژنین را در موشها آزمایش کردند و دریافتند که با افزایش سطح آرژنین، تومورهای سرطانی کاهش یافته و نتایج عفونت ویروسی بهبود مییابد.
از آنجایی که آرژنین نسبتاً ارزان است، دانشمندان امیدوارند که اگر آزمایشهای انسانی این یافتهها را تأیید کنند، بتواند علاوه بر درمانهای موجود، یک مکمل کمهزینه نیز ارائه دهد.
آرژنین یک اسید آمینه است که در غذاهای غنی از پروتئین مانند گوشت، ماهی، لبنیات، آجیل و حبوبات یافت میشود.
طبق گفته موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسانی، اسیدهای آمینه به عنوان "بلوکهای سازنده پروتئینها" عمل میکنند. آرژنین همچنین از عملکرد ایمنی، جریان خون، بهبود زخم و سایر فرآیندها پشتیبانی میکند.
بدن هم می تواند آرژنین تولید کند و هم آن را از طریق غذا به دست آورد. با این حال، سرطان و عفونتهای ویروسی مانند کووید-۱۹ میتوانند در دسترس بودن آن را کاهش دهند. این شرایط ممکن است سلولهای ایمنی تولیدکننده آرژیناز، آنزیمی که آرژنین را تجزیه میکند، را فعال کند.
محققان این مطالعه جدید میخواستند مشخص کنند که آیا این تغییرات میتوانند مستقیماً بر پاسخ ایمنی بدن به سرطان و عفونتهای ویروسی تأثیر بگذارند یا خیر.
ابتدا، آنها دادههای موجود در مورد سطح اسید آمینه در بافت سرطانی و بافت ریه موشهای مبتلا به آنفلوانزا یا عفونتهای سارس-کووید را تجزیه و تحلیل کردند. تجزیه و تحلیل آنها آرژنین را به عنوان یکی از اسیدهای آمینهای که به طور مداوم در این شرایط کاهش مییابد، شناسایی کرد.
در مرحله بعد، محققان آرژنین را در سلولهای سرطانی روده بزرگ انسان و موش محدود کردند. آنها همچنین ردههای سلولی انسانی از ملانوما و سرطانهای سینه، معده و پانکراس را آزمایش کردند.
این تیم سطح پروتئینی به نام کمپلکس سازگاری بافتی اصلی کلاس I (MHC-I) را اندازهگیری کردند که به سیستم ایمنی کمک میکند سلولهای آلوده یا غیرطبیعی را شناسایی کند.
محققان میزان آنتیژن سلولهای سرطانی و میزان اثربخشی سلولهای CD۸ T در کشتن آنها را اندازهگیری کردند. آنها همچنین بررسی کردند که چگونه آرژنین بر تولید پروتئین تأثیر میگذارد.
در مرحله بعد، تیم رژیمهای غذایی حاوی آرژنین مکمل، استاندارد و محدود را در یک مدل موش مبتلا به سرطان روده بزرگ آزمایش کرد.
محققان مشاهده کردند آرژنین نتایج سرطان و عفونت ویروسی را در موشها بهبود بخشید.
محدودیت آرژنین سطح MHC-I را در سلولهای سرطانی روده بزرگ انسان و موش کاهش داد. محققان اثرات مشابهی را در چندین رده سلولی سرطانی دیگر یافتند.
در موشها، مکمل آرژنین تومورهای روده بزرگ را کاهش داد و نتایج ناشی از آنفلوانزا و سارس-کووید، ویروسی که باعث کووید-۱۹ میشود، را بهبود بخشید.
هنگامی که محققان آرژنین را پس از ۲۴ ساعت محدودیت دوباره بازیابی کردند، سطح MHC-I در عرض چند ساعت بهبود یافت. محققان دریافتند که سطح پایین آرژنین باعث میشود ریبوزومها در طول تولید MHC-I متوقف شوند.
در آزمایشهای سرطان روده بزرگ، موشهایی که آرژنین غذایی اضافی دریافت کردند، تومورهای کمتر و کوچکتری ایجاد کردند، در حالی که موشهایی که آرژنین کمتری مصرف کردند، تومورهای بیشتری ایجاد کردند.
مکمل آرژنین همچنین کاهش وزن و مرگ و میر را در موشهای مبتلا به آنفلوانزا کاهش داد. محققان حتی زمانی که مکمل را ۱ روز پس از عفونت شروع کردند، مزایایی را مشاهده کردند.
دکتر «سهیل تواضعی»، نویسنده مطالعه از دانشگاه راکفلر، گفت: «میزان آرژنینی که ما به عنوان مکمل استفاده کردیم معادل حدود ۱۰ گرم آرژنین در روز است.»
تیم او امیدوار است که مکمل را در افراد مبتلا به آنفلوانزا که با خطر بالای بیماری شدید مواجه هستند، آزمایش کند.
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