تکمیل بیمارستان پارس آباد تا سال آینده بعید است

حجت الاسلام حبیب برومند روز یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح نیمه تمام بیمارستان 120 تختخوابی شهرستان پارس آباد در گفتگو با مهر افزود: این طرح به عنوان پروژه مهر ماندگار باید تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

برومند با بیان اینکه تاکنون برای احداث این بیمارستان 60 میلیارد ریال هزینه شده است، یادآور شد: با هزینه کرد این میزان اعتبار هم اکنون شاهد پیشرفت 65 درصدی این طرح درمانی هستیم.

به گفته نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس ساخت بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که باید تامین شود.

وی با ابراز رضایت از روند فعلی اجرای پروژه بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد تصریح کرد: احداث بیمارستان 120 تختخوابی از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در این شهرستان است و باید با تخصیص اعتبارات کافی به روند اجرایی این طرح شتاب ببخشد.

برومند همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه بخش بهداشت و درمان در منطقه، کمبود امکانات و تجهیزات در حوزه بهداشت و درمان را از مشکلات مهم این شهرستان عنوان کرد.

وی ادامه داد: با تکمیل این طرح بخش قابل توجهی از نارساییها و کمبودهای بهداشتی و درمانی پارس آباد برطرف و امکان خدمات رسانی به مناطق همجوار و حتی به بیماران اعزامی از کشور جمهوری آذربایجان نیز فراهم خواهد شد.

