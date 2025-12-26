به گزارش خبرگزاری مهر، علی موصلی در جریان بازدید از پروژههای بهداشتی در حال احداث شهرستان بوموسی، وضعیت اجرایی این طرحها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در تکمیل آنها تأکید کرد.
موصلی با همراهی پوراسمی، رئیس بیمارستان پارس بوموسی، و مجرد، معاون بهداشتی شبکه بهداشت، از روند پیشرفت پروژههای نیمهتمام این شهرستان بازدید به عمل آورد.
وی ضمن ارزیابی وضعیت اجرایی واحد رادیولوژی بیمارستان پارس، هشت واحدی زیست تیم سلامت و مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوموسی، جزئیات اقدامات انجامشده و موانع احتمالی را بررسی کرد.
موصلی در ادامه با اشاره به اهمیت راهاندازی به موقع این مراکز در ارتقای خدمات سلامت شهرستان، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی، تمام تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به روند تکمیل پروژههای نیمهتمام بهداشتی و درمانی این شهرستان به کار خواهیم بست.
این بازدید در راستای پیگیری مصوبات قبلی و رصد مستقیم پیشرفت فیزیکی پروژههای حوزه سلامت در جزیره بوموسی انجام شد.
