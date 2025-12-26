  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

ضرورت سرعت‌بخشی به پروژه‌های سلامت بوموسی

بوموسی- در پی بازدید میدانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از پروژه‌های در حال احداث حوزه سلامت در شهرستان بوموسی، بر لزوم سرعت‌بخشی به روند تکمیل این طرح‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موصلی در جریان بازدید از پروژه‌های بهداشتی در حال احداث شهرستان بوموسی، وضعیت اجرایی این طرح‌ها را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تسریع در تکمیل آن‌ها تأکید کرد.

موصلی با همراهی پوراسمی، رئیس بیمارستان پارس بوموسی، و مجرد، معاون بهداشتی شبکه بهداشت، از روند پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان بازدید به عمل آورد.

وی ضمن ارزیابی وضعیت اجرایی واحد رادیولوژی بیمارستان پارس، هشت واحدی زیست تیم سلامت و مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوموسی، جزئیات اقدامات انجام‌شده و موانع احتمالی را بررسی کرد.

موصلی در ادامه با اشاره به اهمیت راه‌اندازی به موقع این مراکز در ارتقای خدمات سلامت شهرستان، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی، تمام تلاش خود را برای سرعت بخشیدن به روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشتی و درمانی این شهرستان به کار خواهیم بست.

این بازدید در راستای پیگیری مصوبات قبلی و رصد مستقیم پیشرفت فیزیکی پروژه‌های حوزه سلامت در جزیره بوموسی انجام شد.

