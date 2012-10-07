استفاده از خوانندگان شیرازی در اپرای حافظ / اجرای اپرای سعدی در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز غریب پور ظهر یکشنبه در نشست خبری اپرای حافظ اظهار داشت: وقتی خوانندگان اپرای حافظ مشخص شدند متوجه گشتم اگر مردم شیراز نبودند آرامگاه حافظ دچار یکسری مشکلات می شد.

وی ادامه داد: برای اپرای حافظ دو موسیقی با صدای "علیرضا قربانی" و "محمد معتمدی" تولید شد که خوانندگان شیرازی در اثر دوم با صدای "معتمدی" هنرنمایی می کنند.

اپرای عروسکی حافظ ادای دین به خواجه راز

کارگردان اپرای عروسکی حافظ با بیان اینکه این اپرا ادای دینی به خواجه راز است ابراز داشت:خوشحالم که امروز با حافظ به خوابگاه حافظ بازگشته ام و امید دارم با همت مسئولان این نمایش بصورت دائمی در شیراز بر روی صحنه برود.

غریب پور تصریح کرد: باید 365 روز سال را به حافظ، سعدی و دیگر شاعران اختصاص دهیم زیرا نگهداری حرمت این شاعران بزرگ کمک به حفظ ملیت و هویت ایرانی می کند.

وی اضافه کرد:هدف از اجرای اپرای حافظ صرفا اجرای نمایش عروسکی نبوده و این کار بخاطر قدردانی از این شاعر بزرگ ایرانی است.

عدم حمایت کافی از اپرای عروسکی حافظ

این هنرمند با تاکید بر اینکه با شعار، امکان ایجاد مملکت فرهنگی وجود ندارد عنوان کرد: در زمان برنامه ریزی و بیان طرح اجرای اپرای عروسکی حافظ بسیاری از مسئولان قول همکاری داد بودند اما متاسفانه در زمان اجرا همه خود را عقب کشیده و هیچگونه حمایتی از این اجرا نداشتند.

غریب پور افزود: برای روی صحنه آوردن تئاتر عروسکی، شاعری که "گوته" در وصف آن می گوید "ای کاش من شاگرد حافظ بودم" سختی کشیدن برای اجرا و نداشتن حمایت مناسب نیست.

کارگردان اپرای عروسکی حافظ بیان کرد: برای طراحی چهره عروسک حافظ هشت بار سازنده عروسک مجبور به ایجاد تغییرات شد تا در نهایت عروسک حافظ با چهره ای مستحکم اما مهربان آماده شود.

تصحیح دیوان حافظ به قلم بهروز غریب پور

وی همچنین یادآور شد: بزودی دیوان حافظ با تصحیح "بهروز غریب پور"در راستای علاقه این نویسنده به خواجه راز چاپ و انتشار پیدا خواهد کرد .

غریب پور در خصوص اجرای اپرای عروسکی سعدی نیز گفت: تلاش می کنم در آینده نزدیک طرح ها و شرایط لازم برای اجرای اپرای عروسکی سعدی نیز فراهم شود.