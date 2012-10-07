مرکز شماره 5 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان پنجمین مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندرعباس با 570 متر مربع زیربنا و چهار میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از محل تملک و دارایی استان هرمزگان بعد از ظهر یکشنبه به بهره برداری رسید و در آینده نزدیک کار عضوگیری در آن آغاز می شود.

عملیات احداث این مجموعه فرهنگی از سال 88 توسط اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان در حاشیه یکی از محلات محروم بندرعباس آغاز شده و برای روز جهانی کودک امسال آماده افتتاح شد.

از این پس کودکان و نوجوانان ساکن در محلاتی همچون دوهزار، کمربندی، تپه الله اکبر و غیره که پیش از این از کمترین امکانات فرهنگی هنری در محل زندگی خود نیز محروم بودند، می توانند با حضور در این مرکز از خدمات کانون بهره مند شوند.

این مرکز فرهنگی هنری امروز در حالی با حضور سید داوود حسینی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان و جمعی از مدیران و کارشناسان کانون به بهره برداری رسید که علی علامه زاده جانشین و مشاور عالی استاندار هرمزگان و احمد مرادی فرماندار بندرعباس نیز در مراسم افتتاحیه آن حضور داشتند.

جانشین استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید از این مرکز ضمن تقدیر از اقدام قابل تحسین کانون پرورش فکری هرمزگان برای راه اندازی این مرکز و توجه ویژه به کودکان ساکن محلات محروم شهر، گفت: با توجه به تقسیم شهر بندرعباس به 9 ناحیه شهرداری حداقل انتظار ما این است که 9 مرکز فرهنگی هنری ویژه کودکان و نوجوانان نیز در مناطق مختلف شهر وجود داشته باشد.

علامه زاده افزود: در همین راستا با هماهنگی فرماندار و شهردار بندرعباس می توان این موضوع به عنوان یک نیاز اساسی نسل آینده شهر ساماندهی شود و در بحث تخصیص اعتبارات نیز ما در استانداری پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و هماهنگی مدیران استان بتوان توسعه شتابان اما معقولی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این خطه از ایران اسلامی را رقم زد.

فرماندار بندرعباس نیز در حاشیه این مراسم از راه اندازی این مرکز در حاشیه محلات محروم شهر ابراز شعف و شادمانی کرد و این اقدام کانون را ستود.

احمد مرادی در سخنان خود نبود کارهای فرهنگی را به عنوان اصلی ترین ریشه بروز برخی ناامنی ها در چنین محلاتی دانست و راه اندازی چنین مراکز فرهنگی در این محلات، آنهم در ماه مهر، ماه نشاط و سرزندگی کودکان و نوجوانان را سرآغازی برای یک حرکت بزرگ فرهنگی دانست.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان نیز در سخنانی ضمن تقدیر از همکاری های مسئولان استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان برای راه اندازی پنجمین مرکز فرهنگی کانون در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد تا این مرکز به پایگاهی برای رشد و تعالی نسل آینده بندرعباس تبدیل شود تا بتوان آینده ای روشن را برای استان هرمزگان شاهد باشیم.

در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز فرهنگی هنری، نخستین کارت عضویت برای یکی ازکودکان حاضر در مراسم صادر شد و این کارت توسط جانشین استاندار هرمزگان به نشان کانون ممهور شد.

همچنین در پایان این مراسم، نشستی به منظور بررسی دغدغه ها و مشکلات کارشناسان کانون پرورش فکری استان هرمزگان با حضور جانشین استاندار هرمزگان و فرماندار بندرعباس برگزار شد.