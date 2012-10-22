اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست حزب موتلفه اسلامی برای انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری ، گفت: برای موتلفه فرقی نمی کند که رئیس جمهور آینده از چه گروهی باشد؛ یک کاندیدای ریاست جمهوری باید گفتمان و تیم همراه خود را معرفی و مشخص کند شعار کلانش و برنامه هایش برای مشکلات اقتصادی تورم و ارز چیست؟ بر این اساس بین کاندیدای اصلح، صالح برتر را انتخاب خواهد کرد.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، تاکید کرد: مسلما وقتیکه یک موتلفه ای با دیگر کاندیداها برابر و جزء اصلح ها بود؛ بگویند شما نسبت به دیگر کاندیداها چه برتری دارید؟ می گوید: "من به یک حزب خوش سابقه با 50 سال سابقه کاری که شخصیت های بزرگی همچون رجائی ، باهنر و مطهری از آن بیرون آمدند متکی هستم"؛ این ویژگی ها یک امتیاز است؛ بنابراین می شود صالح برتر .

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای انتخابات شوراها موتلفه با دیگر گروههای اصولگرایایی ائتلاف خواهد کرد؟ گفت: اگر منظور از ائتلاف ساخت و پاخت برای رسیدن به قدرت باشد نه؛ موتلفه معتقد به ائتلاف به مفهوم غربی آن نیست.اما با جامعتین و دیگر گروههای اصولگرایی همیشه در تعامل هستیم.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، افزود: ائتلاف به معنای این است که نامزد موتلفه اگرصالح برتر و یا اصلح بود دیگر گروهها هم به آن رای بدهند و این می شود ائتلاف.

بادامچیان همچنین در مورد کاندیداتوری اش برای انتخابات شوراها، گفت: من تابع تشکیلات هستم و به تصمیمی که در حزب گرفته شود پایبند خواهم بود.