به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که تخم مرغ به عنوان یک منبع غذایی طبیعی و کامل مطرح است و این ویژگی، به علت مواد غذایی استثنایی تخم مرغ که دارای پروتئین با کیفیت بالا (دارای تمام 9 اسید آمینه ضروری) و مقادیر قابل توجهی از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری است.

علاوه بر این کولین تخم مرغ صرف نظر از تأثیر قابل توجه بر روی عملکرد مغز و سیستم عصبی برای رشد و نمو جنین و کودک و همچنین تقویت حافظه، بر روی سلامت قلب و عروق نیز موثر است.

ازآنجا که تخم مرغ منبع خوبی از ویتامین های گروه "ب " به ویژه B12 نیز هست اهمیت عمده ای در روند تبدیل هموسیستئین به مولکول های بی خطر دارد.

لوتئین و زاگزانتین زرده تخم مرغ با حداکثر تأثیرگذاری در مقایسه با سایر غذاهای حاوی این مواد یا مکمل ها، از استحاله و دژنراسیون لایه ماکولای شبکیه و نابینایی ناشی از آن در سالخوردگی جلوگیری می کند.

علیرغم تمامی این شگفتی ها متاسفانه جایگاه تخم مرغ در سبد غذایی بدلیل اینکه حاوی مقادیری از کلسترول است، کاهش یافته است.

بیشترین تحقیقات علمی اخیر نه فقط تخم مرغ را به گذشته درخشان آنها بر می گرداند، بلکه جایگاه آن را به عنوان یک غذای کاربردی بالا برده و در آخر دلایلی را برای مصرف همیشگی تخم مرغ ارائه می کند.

فعالیت بیش از 20 واحد مرغ تخم گذار در استان سمنان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در این استان 26 واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت یک میلیون و 268 هزار قطعه دارای پروانه بهره برداری هستند.

مصطفی شاه حسینی با اعلام این مطلب گفت: از این تعداد هم اکنون 12 واحد با ظرفیت بیش از 610 هزار قطعه در هر دوره فعالیت دارند.

بیش از 30 درصد تولید مازاد تخم مرغ در استان سمنان

وی همچنین با بیان اینکه سالانه بیش از 9 هزار تن تخم مرغ در استان سمنان تولید می شود، افزود: با توجه به سرانه کشوری که حدود 5.9 کیلوگرم است قریب 30 درصد از تولید این استان مازاد است.

شاه حسینی، تجهیز و بهسازی واحدهای مرغ تخم گذار از محل اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی با کارمزد هفت درصد، توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای مرغ تخم گذار فعال موجود و فعالیت مجدد واحدهای غیر فعال را از برنامه های در دست اقدام این سازمان در این زمینه بیان کرد.

اجرای برنامه های ویژه در روز جهانی تخم مرغ در استان سمنان

وی با اشاره به ارزش غذایی تخم مرغ به عنوان منبع غذایی طبیعی و کامل، تصریح کرد: مقرر شده است در روز جهانی تخم مرغ برنامه های ویژه ای توسط ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ اجرا شود.

شاه حسینی گفت: تخم مرغ دارای حداقل 13 نوع ویتامین و مواد معدنی ضروری است و حامی همه اسید آمینه های ضروری و با ارزش ترین پروتئین در مقایسه با گوشت، لبنیات و حبوبات است.

تامین سلامت بدن به کمک کولین موجود در تخم مرغ

یک پزشک عمومی در سمنان با اشاره به اینکه تخم مرغ منبع خوبی از پروتئین های ارزان قیمت با کیفیت بالا با 5.5 گرم پروتئین و و حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری بدن است افزود: از مزایای دیگر تخم مرغ تامین سلامت بدن به کمک منبع کولین موجود در آن است.

دکتر محمد حسین ابن علی با بیان اینکه، گر چه بدن ما تا حدودی قادر به ساخت کولین است، اما این میزان کافی نبوده و باید مقداری نیز توسط رژیم غذایی وارد بدن شود و کمبود کولین مانند کمبود ویتامین ب و اسید فولیک برای سلامتی انسان خطرناک است.

کولین در سلامتی مغز نقش مهمی دارد

وی ضمن تاکید بر اینکه کولین در سلامتی مغز نقش مهمی دارد، افزود: کولین جزو مهمی از ساختار بسیاری از چربی ها ازجمله غشای سلول است، که انعطاف پذیری و یکپارچگی سلول ها به ذخایر کافی کولین وابسته است، خصوصا در ساختمان چربی مغز، که درصد بالایی از کل توده مغز را تشکیل می دهد، نقش مهمی دارد.

ابن علی با اشاره به اینکه افرادی که در رژیم های غذایی خود به طور متوسط از میزان کولین بالاتری نسبت به دیگران استفاده می کنند کمتر مبتلا به عوارض مارکرهای التهابی می شوند، اظهار داشت: بالاترین مقادیر کولین در زرده تخم مرغ و سویا موجود است و متابولیت آن (به طور طبیعی در سبزیجات مانند چغندر و اسفناج) یافت می شود.

زرده تخم مرغ غنی ترین منبع کولین

وی افزود: زرده تخم مرغ غنی ترین منبع کولین و پس از آن دانه های سویا، اسفناج ، چغندر و محصولات گندم کامل منابع اصلی این ماده بسیار مفید هستند.

به گفته این پزشک گفت: خوردن تخم مرغ می تواند به کاهش خطر حمله قلبی یا سکته به وسیله جلوگیری از لخته شدن خون کمک کند.

ابن علی در خاتمه اظهار داشت: تخم مرغ در جلوگیری از آب مروارید و جلوگیری از سرطان پستان نیز نقش دارد.

چهارم آبان ماه روز جهانی تخم مرغ بود.

گزارش از عصمت سالار