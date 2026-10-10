به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عادل صبح شنبه مصادف با روز جهانی تخم‌مرغ، با تأکید بر اهمیت این ماده غذایی در تأمین پروتئین و مواد مغذی مورد نیاز بدن، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی استان و ترویج مصرف تخم‌مرغ تأکید کرد.

وی با اشاره به ارزش غذایی تخم‌مرغ اظهار داشت: این محصول یکی از منابع باکیفیت و مقرون به صرفه پروتئین به شمار می‌رود و یک عدد تخم‌مرغ بزرگ حدود ۶ گرم پروتئین و ۱۳ نوع ویتامین و ماده معدنی ضروری برای بدن فراهم می‌کند.

فعالیت ۳۲ واحد مرغ تخم‌گذار در سمنان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: تخم‌مرغ به دلیل برخورداری از ترکیبات مغذی، نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی جامعه دارد و مصرف متعادل آن می‌تواند بخشی از نیاز بدن به مواد مغذی ضروری را تأمین کند.

عادل با اشاره به ظرفیت تولید تخم‌مرغ در استان سمنان توضیح داد: در مجموع ۵۱ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت سه میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۰۰ قطعه در استان وجود دارد که از این تعداد، ۳۲ واحد در حال حاضر فعال هستند.

وی یادآور شد: ظرفیت تولیدی استان علاوه بر تأمین ۳۰ درصد نیاز داخلی، امکان عرضه مازاد محصول به سایر استان‌ها را فراهم کرده است؛ به طوری که ۷۰ درصد تولید مازاد، بخشی از نیاز بازارهای خارج از استان را تأمین می‌کند.

تخم‌مرغ؛ محصولی موثر در امنیت غذایی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به آمار تولید این محصول بیان کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع تولید تخم‌مرغ استان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ تن رسید که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در تأمین پروتئین و پشتیبانی از زنجیره تولید محصولات دامی است.

عادل با اشاره به اهمیت روز جهانی تخم‌مرغ خاطرنشان کرد: توجه به ارزش غذایی، آثار اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی تولید این محصول می‌تواند زمینه‌ساز شناخت بیشتر ظرفیت‌های صنعت مرغ تخم گذار و تقویت حمایت از تولید داخلی باشد.

وی افزود: تخم‌مرغ با تأمین پروتئین و ویتامین‌های ضروری، در حفظ سلامت عمومی نقش دارد و تولید آن در مقایسه با بسیاری از منابع پروتئینی، معمولاً با آثار زیست‌محیطی کمتری همراه است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف تخم‌مرغ و حمایت از تولیدکنندگان این بخش تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت‌های تولیدی و توجه به نیاز بازار می‌تواند در بهبود امنیت غذایی، پایداری تولید و رونق اقتصادی استان موثر باشد.