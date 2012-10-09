رونمایی از تبلت قرآنی با سیستم عامل آندروئید/ پشتیبانی از سیمکارتهای 3G‌

به گزارش خبرنگار مهر، تبلت قرآنی دایا که توسط شرکت ابرا تهران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال رونمایی شد مجهز به نرم افزار قرآنی "الذکر" است که در دو مدل 7 و 10 اینچی و با پشتیبانی از سیم کارتهای نسل سوم و سیستم عامل اندروئید بزودی وارد بازار می شود.

سعید نخعی مدیرعامل شرکت ابرا تهران که پیش از این اولین موبایل هوشمند قرآنی را با نام تجاری – تی فون- تولید و وارد بازار ایران کرده است در مراسم رونمایی از تبلت قرآنی آندروئیدی اظهار داشت: تولید محتوا و نرم افزارهای تلفن همراه از جمله فعالیتهای شرکت ابر تهران است که در این زمینه در سال 87 نخستین نرم افزار قرآنی برای پلتفرم ویندوز موبایل طراحی و تولید شد. براین اساس این شرکت در سال 91 تولید نرم افزار قرآنی الذکر را برای پلتفرم اندروئید بکار گرفت که این نرم افزار برروی تبلتهای سفارش ایران پیاده سازی شده است.

وی با بیان اینکه تبلت قرآنی دارای پردازنده 1.5 گیگاهرتزی و حافظه 8 گیگابایتی است گفت: این تبلتها قابلیت پشتیبانی از سیم کارت نسل سوم و اینترنت را نیز دارند.

نخعی امکاناتی چون صفحه چندتاچی و زوم با 5 انگشت و کانکشن وای فای و بلوتوث را از جمله امکانات این تبلت قرآنی عنوان کرد و افزود: نرم افزار نصب شده بر روی این تلبت نیز امکان 45 تفسیر، تعدد لغات و تراجم به زبانهای مختلف، استفاده از رسم الخط قرآنی، قرائت 9 قاری و ترجمه گویا را دارد.

وی قیمت تبلتهای قرآنی 7 اینچی را حدود 550 هزار تومان و تبلت 10 اینچی را حدود 600 هزار تومان عنوان و پیش بینی کرد که بزودی نرم افزار قرآنی الذکر با قابلیت پیاده سازی بر روی سیستم عامل آندروئید برروی تبلتهای برندهای دیگر موجود در بازار ارائه شود.