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۲۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۲

حجت الاسلام عابدینی:

نماز جمعه این هفته بجنورد استثنائا در مسجد انقلاب برگزار می‌شود

نماز جمعه این هفته بجنورد استثنائا در مسجد انقلاب برگزار می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی گفت: آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد استثنائا در محل مسجد انقلاب این شهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسین عابدینی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های سفر رهبر انقلاب در خراسان شمالی و برگزاری نشست‌های ایشان در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد افزود: به همین علت نماز جمعه این هفته بجنورد استثنائا در محل مسجد انقلاب برپا می‌شود.

وی افزود: نماز جمعه در هفته‌های آینده در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار می‌شود.

پیش از این حجت الاسلام عابدینی گفته بود که به رغم انجام برنامه‌های سفر مقام رهبری به استان، نماز جمعه این هفته در بجنورد به امامت حجت الاسلام یعقوبی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرده بود: در کنار انجام برنامه‌های سفر مقام رهبری به خراسان شمالی و سفر نمایندگان ایشان به شهرستان‌ها، آیین با شکوه و پرصلابت نماز جمعه در بجنورد و تمام شهرهای استان طبق روال گذشته انجام می‌شود.

وی تصریح کرده بود: میعادگاه‌های نماز جمعه فردا 21 مهرماه در شهرهای شیروان، اسفراین، فاروج، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، پیش قلعه و سایر شهرهای استان، میزبان خیل نمازگزاران خواهند بود.

کد مطلب 1717785

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