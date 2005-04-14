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۲۵ فروردین ۱۳۸۴، ۹:۵۴

دكتر توكلي پس از ديدار با حضرات آيات عظام قم:

مراجع، نظرسنجي را راه مناسبي براي آگاهي از اقبال مردم عنوان كردند// نتايج نظرسنجي ها تا رسيدن به زمان برگزاري انتخابات به حقيقت نزديك ترخواهد شد

دكتر احمد توكلي كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سفر يك روزه به قم با حضرات آيات عظام نوري همداني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني و آيت الله مشكيني ديدار كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، وي پس از ديدار با آيت الله مكارم شيرازي در خصوص اين ديدارها گفت: ملاقات با آيات عظام بسيار مفيد و موثر بود. مراجع در سخنان خود بر رفع مشكلات مردم به خصوص در زمينه گراني تاكيد كردند و كاهش سود تسهيلات بانكي، توجه به وحدت ملي و زمينه سازي براي حضور پرشور مردم در انتخابات را خواستار شدند.

وي افزود: همچنين مراجع، نظرسنجي را راه مناسبي براي آگاهي از اقبال مردم عنوان كردند و زمان مناسب انجام نظرسنجي را پس از شكل گيري نسبي آراي مردم اعلام كردند.

توكلي، نظرسنجي قبل از شكل گيري آراي مردم را افكارسازي عنوان كرد و گفت: نتايج نظرسنجي ها با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات به حقيقت بيشتر نزديك خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: من براي اين در صحنه انتخابات حاضر مي شوم كه به وظايف خود عمل كنم ولي به تعهداتم نسبت به ديگران پايبند خواهم بود.

توكلي افزود: اين حق من و همه كانديداها است كه عملكرد دولت در 16 سال گذشته را منصفانه نقد كنند و مردم را با برنامه ها و ديدگاههاي خود آشنا كنند.

کد مطلب 171868

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