مراجع، نظرسنجي را راه مناسبي براي آگاهي از اقبال مردم عنوان كردند// نتايج نظرسنجي ها تا رسيدن به زمان برگزاري انتخابات به حقيقت نزديك ترخواهد شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، وي پس از ديدار با آيت الله مكارم شيرازي در خصوص اين ديدارها گفت: ملاقات با آيات عظام بسيار مفيد و موثر بود. مراجع در سخنان خود بر رفع مشكلات مردم به خصوص در زمينه گراني تاكيد كردند و كاهش سود تسهيلات بانكي، توجه به وحدت ملي و زمينه سازي براي حضور پرشور مردم در انتخابات را خواستار شدند.

وي افزود: همچنين مراجع، نظرسنجي را راه مناسبي براي آگاهي از اقبال مردم عنوان كردند و زمان مناسب انجام نظرسنجي را پس از شكل گيري نسبي آراي مردم اعلام كردند.

توكلي، نظرسنجي قبل از شكل گيري آراي مردم را افكارسازي عنوان كرد و گفت: نتايج نظرسنجي ها با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات به حقيقت بيشتر نزديك خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: من براي اين در صحنه انتخابات حاضر مي شوم كه به وظايف خود عمل كنم ولي به تعهداتم نسبت به ديگران پايبند خواهم بود.

توكلي افزود: اين حق من و همه كانديداها است كه عملكرد دولت در 16 سال گذشته را منصفانه نقد كنند و مردم را با برنامه ها و ديدگاههاي خود آشنا كنند.