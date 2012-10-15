پیشرفت 70 درصدی کارخانه سیمان مند دشتی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان سنایی یکشنبهشب در نشست بررسی وضعیت کارخانه سیمان مند دشتی اظهار داشت: همه زیرساختهای کارخانه مند دشتی ایجاد، قراردادهها منعقد، موافقت اصولی انجام، خط انتقال و انشعاب برق، خط انتقال گاز و همه قراردادهای داخلی که مربوط به اجرا و نصب کارخانه چه از لحاظ تاسیسات میکانیکی، برقی و ... انجام شده و هیچ مشکلی در زمینه اجرای خط از لحاظ فنی وجود ندارد.
وی در رابطه با فازدوم کارخانه سیمان افزود: 40 درصد از کارهای فاز دوم این کارخانه انجام و تمامی قراردادههای اجرای عملیات که شامل بتنی، اسکلت فلزی، مکانیکال، الکتریکال و... آماده اجرا است.
مدیرعامل کارخانه سیمان مند دشتی یادآورشد: به واسطه مشکلات مالی و تسهیلاتی که به موقع به این شرکت پرداخت نشده عملا نتوانستیم قراردادهای مربوط به فاز دو را به اجرا بگذاریم.
سنایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فاز اول کارخانه سیمان مند دشتی دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است و در فاز اول زیرساختهای اصلی شامل خط انتقال آب، برق، کانالهای تاسیسات، مخازن آب صنعتی و ... اجرا خواهند شد و عملا برای فاز دو مشکل خاصی نخواهیم داشت.
تکمیل این پروژه نیازمند 100 میلیارد ریال اعتبار است
مدیرعامل کارخانه سیمان مند دشتی گفت: در حال حاضر نزدیک به 100 میلیارد ریال بودجه نیاز داریم که طی چند ماه آینده به طور کامل عملیات کارخانه را به پایان برسانیم.
سنایی یادآورشد: 95 درصد تمامی تجهزات این فاز از لحاظ ساخت داخل هم تامین شده است.
وی گفت: بانک ملی که وام ارزی این طرح را داده است مصوبه ای تصویب شده که براساس آن قرار شده است وام ریالی کارخانه را هم تامین نماید ابتدا مبلغ 24 میلیارد تومان تصویب و سپس اعلام کرد که این مبلغ را نمیتوانیم پرداخت کنیم به محض این که شرکت سیمان دشتستان قسمتی از سهام طرح را خریداری کرد بانک ملی اعلام کرد اگر توان اجرایی شما به اثبات برسد ما این وام را پرداخت خواهیم کرد.
سنایی خاطرنشان کرد: این کار توام شد با سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهرکه بانک را مکلف کرد که این تسهیلات را تا تکمیل کارخانه پرداخت کند و حتی در این مصوبه سقف هم برای آن گذاشته نشده است.
وی گفت: از سال 1389 تا اواسط تابستان 1391 سه بار توسط بانک ملی کارشناسی طرح انجام شده و هزینه بالایی این کارشناسی ها برای ما در پی داشته است.
سنایی یادآور شد: بانک ملی در اواخر شهریورماه سال جاری اعلام کرد که ما نمی توانیم 50 میلیارد تومان را پرداخت کنیم و همان 24 میلیارد تومان پرداخت میکنیم و ما نیز به بانک ملی اعلام کرده ایم که اگر 24 میلیارد تومان را آن موقع پرداخت می کردید می توانستیم با آن کاری را انجام بدهیم.
نیروهای بومی در این کارخانه مشغول به کار شوند
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از پیگیریهای استاندار بوشهر نسبت به پروژهها و مشکلات مردم استان گفت: از مهندس موسیوند مدیرعامل کارخانه سیمان مند دشتستان و رئیس هیئت مدیره کارخانه سیمان دشتی تقدیر می کنم زیرا اگر ایشان نبود کارخانه سیمان دشتی هم مانند کارخانه سیمان تنگستان تعطیل میشد.
سید محمد مهدی پورفاطمی افزود: در هفته گذشته جلسه ای با وزیر اقتصاد داشتم نامه ای نوشتم که وزیر رسما گفت که من تعیین و تکلیف می کنم.
وی یادآورشد: مردم منطقه این انتظار را دارند نیروهایی که جذب کارخانه می شوند، نیروهای بومی باشند.
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