سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه دولت باید مشکلات ارزی ایرلاین ها را برطرف کند، گفت: نباید شرکت های هواپیمایی در اولولیت پنجم باشند، زیرا موضوع فعالیت آنها هم بسیار مهم است، ضمن آنکه قطعات صنعت حمل و نقل وارداتی است و نیاز زیادی به ارز دارند.

مهرداد لاهوتی افزود: ایرلاین ها یا باید از سوی دولت ارز مرجع دریافت کنند و یا اینکه افزایش قیمت داشته باشند، زیرا این هزینه ها باید از یک منبعی تامین شود، بنابراین مجلس موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات با ایرلاینها در خصوص نرخ ارز، بیان کرد: در این جلسه ها هم حق را به ایرلاینها دادیم، زیرا آنها هزینه های زیادی دارند که باید از یک منبعی تامین شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت بلیت هواپیما ممکن است منجر به کاهش تعداد مسافران شود، اظهار داشت: تعداد متقاضیان حمل و نقل هوایی دو برابر تعداد فعلی است و ما همیشه تقاضا بیش از ظرفیت داشته ایم؛ بنابراین در این خصوص جای نگرانی نیست.