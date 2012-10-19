به گزارش خبرنگار مهر، مشکل دکورهای پروژه عظیم "مختارنامه" بیشتر از یک سال است که هر چند ماه یکبار مطرح می شود. با وجود اینکه سازمان صدا و سیما از خرید زمین های شهرک احمد آباد مستوفی که دکورهای این سریال در آن بنا شده بود منصرف شده دوباره مسئله تخریب این دکورها بر سر زبانها افتاده است.

مالکان زمینهای احمد آباد مستوفی از پرداخت نشدن اجاره این دکورها گلایه دارند و مدعی هستند که 18 ماه است اجاره این زمینها به آنها پرداخت نشده است. این کشمکش ها به دادگاه نیز کشیده شد که طی آن مالکان زمین حق تخریب دکورها و تخلیه زمین را پیدا کردند. سه شنبه 25 مهرماه حسینی یکی از مالکان زمین با لودر در محل مربوطه حضور و قصد تخریب دکورها را داشت که بازهم با وساطت نماینده محمود فلاح تهیه کننده سریال مهلت یک هفته ای برای حل این معضل به صدا و سیما داده شد. برای پیگیری این مشکل خبرنگار مهر با محمود فلاح و حسین مسیح پور مدیر روابط عمومی مرکز سیما فیلم گفتگویی انجام داده است.

محمود فلاح تهیه کننده مجموعه تلویزیونی"مختارنامه" درهمین رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه یکی از مالکان زمین اصرار زیادی بر تخریب دارد و راضی به تمدید اجاره این زمین‌ها نیز نمی شود. روز سه شنبه نیز با توجه به حکمی که از دادگاه مبنی بر تخلیه و تخریب دکورها در اختیار داشتند می خواستند دکورها را تخریب کنند با این وجود طی صحبتهایی که همان روز با مالکان جدید داشتیم از آنها مهلت یک هفته ای گرفته ایم تا در طول این مدت بتوانیم مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: دکورهای این مجموعه با زحمت و دقت بسیاری ساخته شده اند و حیف است که به این راحتی از بین بروند چون دکورهای مکه و مدینه قابل استفاده در پروژه های دیگر نیز هستند. قرار است جلسه ای با مدیر دفتر حقوقی سازمان صدا و سیما با حضور مالکان زمین داشته باشیم که امیدواریم این جلسه به نتیجه برسد و بتوانیم این دکورها را حفظ کنیم.

حسین مسیح پور مدیر روابط عمومی مرکز سیما فیلم نیز در این رابطه توضیح داد: با توجه به اینکه چند پروژه تلویزیونی عظیم قرار است به زودی تولید شوند این دکورها می توانند حفظ شوند. امیدوارم بتوانیم اجازه عدم تخریب و اجاره دوباره این دکورها را تا دو سه سال آینده از مالکان زمینهای احمد آباد مستوفی بگیریم. مطمئنا مردم هم دوست ندارند که این دکورهای عظیم از بین بروند. ما نیز همه تلاش خود را برای حفظ این دکورها می کنیم.

وی درباره قابلیت انتقال دکورها به منطقه ای دیگر توضیح داد: اگر خدای ناکرده مجبور به تخریب این دکورها شویم بخشی از تجهیزات که قابلیت انتقال دارند به مکان دیگری منتقل می شوند اما شاید بخش کوچکی از دکورهای مکه و مدینه مثلا در و پنجره ها بتوانند انتقال یابند و بقیه از بین خواهند رفت.

مسیح پور درباره منصرف شدن صدا و سیما از خرید زمین های احمد آباد مستوفی گفت: دلیل منتفی شدن خرید این زمینها به این خاطر است که سازمان مصلحت بالاتری را مد نظر دارد. چندین پروژه الف ویژه در دست تولید قرار دارند که همگی نیازمند دکور و مکانی ثابت برای ساخت این دکورها هستند. صدا و سیما نیز به دنبال خرید شهرک جامع و مستقلی است که بتواند دکورهای متمرکزی را درآن بنا کند.

مدیر روابط عمومی سیما فیلم عنوان کرد: بنابراین چون زمینهای احمد آباد مستوفی همگی با دکورهای مختارنامه پر شده اند و دیگر جایی برای ساخت و ساز جدید وجود ندارد خرید این زمینها منطقی نیست اما سازمان صدا و سیما تمایل دارد این دکورها را حداقل تا سه سال آینده حفظ و نگهداری کند. امیدوارم بتوانیم با مالکان زمین به نتیجه مطلوب برسیم.

با توجه به اینکه هزینه زیادی صرف ساخت این دکورهای عظیم شده و قابلیت استفاده این دکورها در مجموعه ها و فیلم های دیگر نیز مشخص است شاید بهتر باشد سازمان صدا و سیما تکلیف این زمین ها را هرچه زودتر مشخص کند و با مالکان زمین به توافق برسد. به نظر می رسد مالکان زمین برای تخریب این مجموعه عزم خود را جزم کرده اند پس باید تصمیم درست و قاطعی در این رابطه گرفته شود چون تنها 4 روز دیگر به پایان یک هفته مهلت برای تخریب دکور ها باقی مانده است.