800 میلیارد تومان برای اجرای طرح پزشک خانواده لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی ظهر پنجشبه در جمع مسئولان شهرستان فلاورجان استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در کشور اظهار کرد: با اجرای این طرح تا میزان زیادی در هزینه های مردم صرفه‌جویی می شود و برکات زیادی را برای خانواده هایی که در این طرح مشارکت می کنند، به ارمغان می آورد.



وی با اشاره به اینکه 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح پزشک خانواده اعتبار مورد نیاز است، گفت: ساختار خوبی در بخش سلامت کشور به خصوص در استان اصفهان داریم و زیر ساخت ها فراهم شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از درمانگاه تخصصی فلاورجان که توسط وی افتتاح شد، بیان داشت: این درمانگاه در سطح کشور نمونه است و تنها درمانگاهی است که برای جمعیت 250 هزار نفری 52 متخصص در رشته‌های مختلف به صورت تمام وقت دارد.



وی این را هم گفت که در صورت تصویب شورای گسترش، در شهرستان فلاورجان یک دانشگاه پرستاری افتتاح می شود.

