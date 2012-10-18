ترافیک فرون آباد نیازمند بررسی دقیق و جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بند علیان شهردار فرون آباد، تقی سیری رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد و برات حسینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد عصر پنج شنبه در محل دفتر رئیس پلیس راهور شهرستان پاکدشت به مناسبت انتصاب سرگرد مهدی نوفرستی به سمت رئیس پلیس جدید راهنمایی و رانندگی با وی دیدار کردند.

علی بندعلیان در این دیدار گفت: کلیه اقدامات و طرحهای شهرداری و پلیس راهور باید بر اساس نظرات کارشناسان شهرداری و پلیس قرار گیرد و نتیجه این تعامل و همکاری داشتن شهری بدون حادثه خواهد بود.

وی ادامه داد: کلیه اقدامات نهادها باید با نظرات کارشناسی صورت گیرد زیرا این اقدامات در دید شهروندان بوده و آنان به این عملکردها نمره مثبت و منفی خواهند داد.

شهردار فرون آباد اظهار داشت: مسائل و مشکلات شهری بسیار قابل لمس است و ترافیک شهر نیز نیازمند یک بررسی دقیق و جدیتری است.

آینده نگری در احداث و بازگشایی یک معبر جدید

وی در نظر گرفتن آینده یک پروژه را از الزامات طرحها دانست و تصریح کرد: با توجه به رشد روز افزون وسایط نقلیه در سطح شهر آینده نگری در احداث و بازگشایی یک معبر را باید مد نظر قرار دهیم و از هزینه های اضافی به شدت پرهیز کنیم.

علیان ورود خودروهای سنگین به شهر را نیز یکی از مهمترین معضلات ترافیک شهری دانست و اضافه کرد: احداث یک پارکینگ ویژه خودروهای سنگین و نیمه سنگین در یکی از ورودیهای شهر بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم با همکاری پلیس راهور این طرح نیز به سرانجام برسد.

وی در پایان از نصب علائم ترافیکی و چراغهای راهنمایی در سطح شهر خبر داد و گفت: با برنامه ریزیها و اقداماتی که صورت گرفته است این طرح نیز ظرف یک ماه آینده در تقاطعها و چهار راههای مهم به انجام خواهد رسید.

تلاش برای روانسازی ترافیک مهمترین برنامه شهرداری فرون آباد باشد

در ادامه این مراسم، رئیس پلیس جدید راهنمایی و رانندگی شهرستان پاکدشت ضمن تقدیر و تشکر از حضور شهردار و اعضای شورای شهر فرون آباد، یکی از مهمترین برنامه های شهرداری را تلاش برای روانسازی ترافیک دانست و بیان داشت: خوشبختانه با همکاری و همراهی شهرداری و پلیس راهور تا کنون اقدامات خوبی صورت گرفته است اما با توجه به این اقدامات هنوز مشکلاتی در سطح شهر وجود دارد.

سرگرد مهدی نوفرستی افزود: ایجاد پارکینگ مناسب در سطح شهر، بازگشایی معابر سطح شهر، تعریض و آسفالت بلوار امام خمینی(ره)، نصب سرعتگیر در معابر و تقاطعهای مهم، ایجاد روشنایی بعضی از معابر از مهمترین مشکلات موجود در سطح شهر است که امیدواریم با همکاری شهروندان این طرحها به سرانجام مقصود برسد.