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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

پایان عملیات پروازهای اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

پایان عملیات پروازهای اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به پایان عملیات پروازهای اربعین حسینی از انجام ۲ هزار و ۴۲۷ پرواز بین فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های نجف و بغداد در ایام اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پایان عملیات پروازهای اربعین حسینی خبر داد و گفت: از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد سال جاری، در مجموع ۸۱۲ پرواز از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مقصد فرودگاه‌های نجف و بغداد و بالعکس انجام شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۱۱۵ هزار و ۳۳۳ نفر از هموطنان از فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به مقصد عتبات عالیات سفر کردند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ادامه داد: همچنین از ۲۵ تیر تا ۱۶ مرداد، یک‌هزار و ۵۶ پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) انجام شد و ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ زائر ایرانی از طریق این فرودگاه به فرودگاه‌های نجف و بغداد اعزام شدند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اجرای عملیات اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات فرودگاه‌های کشور برای خدمت‌رسانی به زائران و انجام مطلوب پروازهای اربعین پیش‌بینی و بسیج شده بود و در مجموع، از ۲۹ فرودگاه بین‌المللی و مرز هوایی کشور، ۲ هزار و ۴۲۷ سورتی پرواز به مقصد فرودگاه‌های نجف و بغداد و بالعکس انجام شد.

وی یادآور شد: این عملیات با هدف تسهیل جابه‌جایی هوایی زائران اربعین و تأمین نیازهای پروازی آنها انجام شد و ظرفیت‌های موجود در فرودگاه‌های کشور برای پشتیبانی از این سفرها به کار گرفته شد.

دهقان با اشاره به نقش فرودگاه‌های مرزی در پشتیبانی از سفر زمینی زائران اظهار کرد: به‌منظور تسهیل تردد زائران ایرانی و پشتیبانی از سفرهای زمینی به عتبات عالیات، فرودگاه‌های اهواز، کرمانشاه، آبادان و ایلام به عنوان فرودگاه‌های پشتیبان عملیات اربعین در نظر گرفته شدند.

وی ادامه داد: این فرودگاه‌ها نیز در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مردادماه، شاهد انجام ۵۵۹ پرواز بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هماهنگی میان پروازهای داخلی و پروازهای اربعین از اولویت‌های این عملیات بود، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر بود پروازهای اربعین زائران ایرانی بدون ایجاد اختلال در روند پروازهای داخلی و در زمان مقرر انجام شود که خوشبختانه این هدف با موفقیت محقق شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در پایان با اشاره به فرودگاه‌هایی که بیشترین پروازهای اربعین را به مقصد نجف و بغداد و بالعکس انجام دادند، خاطرنشان کرد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با یک‌هزار و ۵۶ پرواز، فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد با ۴۵۲ پرواز و فرودگاه مهرآباد با ۱۴۶ پرواز، بیشترین سهم را در جابه‌جایی هوایی زائران اربعین حسینی بر عهده داشتند.

کد مطلب 6914551
زهره آقاجانی

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