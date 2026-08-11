بازدید اکیپ نظارتی سازمان تعاون روستایی لرستان از مرکز خرید گندم دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵، اکیپ نظارتی سازمان تعاون روستایی استان با حضور مسئول حراست تعاون روستایی، رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی و نماینده اتحادیه تعاونی روستایی استان، از مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی فلکالدین در شهرستان دلفان بازدید کردند.
بررسی روند خرید تضمینی گندم
این بازدید با هدف بررسی میدانی فرآیند خرید تضمینی گندم و نظارت بر نحوه فعالیت مرکز انجام شد.
اعضای اکیپ نظارتی در جریان این بازدید، از بخشهای مختلف مرکز شامل محل توزین، باسکول، انبار، سامانههای ثبت و فرآیند تحویل گندم بازدید کرده و وضعیت ارائه خدمات به کشاورزان را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
همچنین در جریان این بازدید، گزارشی از روند فعالیت مرکز، ظرفیت ذخیرهسازی و نیازمندیهای موجود ارائه شد و مسائل و مشکلات احتمالی در فرآیند خرید و تحویل محصول مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری مشکلات مراکز خرید گندم
در ادامه مقرر شد مشکلات و موانع شناساییشده در کوتاهترین زمان ممکن از سوی دستگاهها و مجموعههای مرتبط پیگیری و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود تا روند خرید تضمینی محصول بدون وقفه ادامه یابد.
این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی سازمان تعاون روستایی استان و با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیند خرید تضمینی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به کشاورزان انجام شد.
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