تقدیم ۶۴ شهید از استان کرمان در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گروهی، عصر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به ویژگیهای جنگ رمضان اظهار کرد: این جنگ دو تفاوت عمده با جنگهای گذشته داشت؛ نخست اینکه در ماه مبارک رمضان آغاز شد و دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران در این نبرد به صورت مستقیم با رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه بود.
وی افزود: رزمندگان اسلام در شرایطی دشوار و با روحیهای برگرفته از مکتب عاشورا به میدان رفتند و تعدادی از شهدای این جنگ نیز با زبان روزه و لب تشنه به شهادت رسیدند.
۶۴ شهید سهم کرمان درجنگ رمضان
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با بیان اینکه این استان در جریان جنگ رمضان ۶۴ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است، گفت: هفت نفر از این شهدا از خلبانان نیروهای پایگاه هوایی و سه نفر نیز از دانشآموزان مدرسه صدرا بودند.
گروهی، با اشاره به دیدارهای انجامشده با خانواده شهدای جنگ اخیر افزود: بسیاری از این شهدا از افراد نخبه و برجسته در حوزههای مختلف بودند و شهادت آنان اگرچه برای خانوادهها و جامعه فقدان بزرگی است، اما موجب سربلندی نظام جمهوری اسلامی شد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۸۵ هزار نفر از جامعه ایثارگری و خانوادههای آنان تحت پوشش خدمات بنیاد شهید استان قرار دارند، اظهار کرد: این خدمات حوزههای مختلفی از جمله آموزش، مسکن، اشتغال، درمان، مسائل حقوقی و سایر امور مرتبط با جامعه ایثارگری را شامل میشود.
۴۰۰ جانباز صعبالعلاج در کرمان
گروهی افزایش سن جامعه ایثارگری را یکی از مهمترین چالشهای حوزه بهداشت و درمان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از جامعه هدف بنیاد به سنین بالا رسیدهاند و نیاز آنان به خدمات درمانی و مراقبتی افزایش یافته است.
وی افزود: حدود ۴۰۰ جانباز صعبالعلاج در استان داریم که برخی از آنان در منزل نیازمند تجهیزاتی مانند دستگاه اکسیژنساز، تخت و تشکهای مخصوص و همچنین خدمات پرستاری هستند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با اشاره به اجرای طرح پایش سلامت ایثارگران بیان کرد: نیروهای بنیاد به صورت مستمر برای پایش سلامت به منازل جانبازان مراجعه میکنند و در مواردی نیز داروهای مورد نیاز با هماهنگی داروخانههای طرف قرارداد به منازل این عزیزان تحویل داده میشود.
ساماندهی وضعیت مسکن ۳ هزار ایثارگر
گروهی در ادامه به وضعیت مسکن جامعه ایثارگری استان اشاره کرد و گفت: حدود سه هزار نفر از ایثارگران استان واجد شرایط دریافت خدمات مسکن هستند که ساماندهی وضعیت مسکن آنان تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه افزود: جلسات ساماندهی مسکن ایثارگران با حضور مسئولان مرتبط برگزار شده و تلاش داریم از ظرفیت زمینهای موجود در شهرستانها برای تأمین مسکن جامعه ایثارگری استفاده کنیم.
اشتغال؛ یکی از مهمترین دغدغههای جامعه ایثارگری
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان اشتغال را یکی از جدیترین مشکلات جامعه ایثارگری دانست و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از ایثارگران و فرزندان آنان بیکار هستند و در این حوزه با مشکلات جدی مواجهیم.
وی با اشاره به سهمیههای قانونی استخدام ایثارگران گفت: دستگاههای دولتی مکلف به اجرای سهمیههای قانونی ۲۵ و پنج درصد استخدام ایثارگران هستند، اما در شرایط فعلی در بخش خصوصی نیز با محدودیتهایی مواجهیم و حتی در برخی واحدهای تولیدی شاهد تعدیل نیرو هستیم.
گروهی افزود: با دستور استاندار کرمان، کارگروه اقتصادی با هدف توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در استان تشکیل شده و تاکنون حدود ۱۵ جلسه برگزار کرده است.
وی ادامه داد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای استان در حوزههایی مانند صنایع دستی، گردشگری، معدن و کشاورزی نوین، زمینه اشتغال ایثارگران و فرزندان آنان را فراهم کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان همچنین از همکاری با ادارهکل فنی و حرفهای برای آموزش مهارتهای مورد نیاز خبر داد و گفت: هدف این است که بخشی از جامعه ایثارگری به سمت کارآفرینی و ایجاد شغل پایدار هدایت شود.
کرمان ۱۲۵۸ آزاده دارد
گروهی، با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، اظهار کرد: آزادگان یکی از پرافتخارترین گروههای جامعه ایثارگری هستند که سالهای طولانی اسارت، شکنجه و فشارهای روحی و جسمی را تحمل کردند، اما در برابر دشمن تسلیم نشدند.
وی با بیان اینکه استان کرمان یک هزار و ۲۵۸ آزاده دارد، افزود: حدود ۳۰۰ نفر از این عزیزان به رحمت خدا رفتهاند و برنامههای گرامیداشت امسال با توجه به شرایط جسمی و کهولت سن آزادگان به صورت منطقهای برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان ادامه داد: برگزاری گردهمایی آزادگان، حضور در گلزار شهدا و قرائت زیارت عاشورا، دیدار با آزادگان و خانواده آزادگانی که به رحمت خدا رفتهاند، برگزاری برنامه در منطقه جنوب استان، پیادهروی، خاطرهگویی آزادگان در نمازهای جمعه و تولید برنامه تلویزیونی از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این مناسبت است.
گروهی، با اشاره به جایگاه آزادگان در فرهنگ ایثار و شهادت گفت: آزادگان در دوران اسارت با وجود گرسنگی، شکنجه و فشارهای فراوان، عزت و کرامت خود را حفظ کردند و هیچگاه در برابر دشمن سر فرود نیاوردند.
۷۰ درصد والدین شهدا به رحمت خدا رفتهاند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با اشاره به وضعیت والدین معظم شهدا گفت: حدود ۷۰ درصد والدین شهدا به رحمت خدا رفتهاند و والدین باقیمانده نیز عمدتاً در سنین بالا قرار دارند و نیازمند توجه ویژه درمانی و رفاهی هستند.
وی افزود: رسیدگی به مسائل درمانی والدین شهدا و جانبازان از اولویتهای بنیاد است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، خدمات مورد نیاز این عزیزان را در منزل و مراکز درمانی ارائه کنیم.
تأکید بر نقش رسانهها در پیگیری مطالبات ایثارگران
گروهی، با اشاره به مأموریتهای بنیاد شهید اظهار کرد: بر اساس اساسنامه بنیاد، ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات به جامعه ایثارگری از مأموریتهای اصلی این نهاد است.
وی ادامه داد: خدمترسانی به خانواده شهدا و ایثارگران صرفاً ارائه یک خدمت اداری نیست، بلکه پاسداشت مقام شهیدی است که خالصانه برای رضای خدا جان خود را فدا کرده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با تأکید بر ضرورت همکاری رسانهها برای پیگیری مشکلات جامعه ایثارگری گفت: از رسانهها میخواهیم در صورت مشاهده مشکل یا طرح موضوع از سوی ایثارگران، بنیاد را در جریان قرار دهند تا بتوانیم در چارچوب قانون برای حل مشکلات اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه بنیاد شهید از نقد و مطالبهگری رسانهها استقبال میکند، افزود: تعامل رسانهها با بنیاد میتواند به شناسایی مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات به جامعه ایثارگری کمک کند.
گروهی، در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: همه دستگاهها، رسانهها و مجموعههای فرهنگی باید برای زنده نگه داشتن این فرهنگ و انتقال آن به نسلهای آینده همکاری کنند.
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