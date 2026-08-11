پیام تبریک امیرحاتمی بمناسبت انتصاب فرمانده کل سپاه و دیگر فرماندهان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، با صدور پیامی، انتصاب سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی را به سمت فرماندهی کل سپاه، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه و حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب را به عنوان رییس سازمان بسیج مستضعفین از سوی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادران ارجمند؛
سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
سردار دریادار پاسدار علی عظمایی
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب
انتصاب شایسته جنابان عالی را به سمتهای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین را که از سوی فرماندهی معظم کل قوا صورت گرفته است، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید این انتصابات، با توجه به تجارب ارزشمند، تعهد، شایستگی، توانمندیهای مدیریتی و فرماندهی و شناخت عمیق آن برادران عزیز از عرصههای دفاعی، امنیتی و راهبردی کشور، میتواند منشأ تقویت بیش از پیش انسجام، هماهنگی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد.
اینجانب، ضمن تبریک مجدد این مسئولیتهای خطیر، برای همرزمان عزیز در انجام مأموریتهای مهم و راهبردی واگذار شده، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی و استمرار خدمت خالصانه به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
امید است با تکیه بر تجارب ارزشمند و ظرفیتهای کمنظیر نیروهای مسلح و در پرتو هماهنگی و همافزایی ارتش و سپاه، شاهد تحکیم هرچه بیشتر اقتدار دفاعی، بازدارندگی و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران باشیم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی
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