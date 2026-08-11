به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر سه شنبه در بازدید از روستای مرزی باغچه سرا با تشریح آخرین وضعیت پروژه آسفالتریزی این روستا، از پایان اختلافات اداری میان دستگاههای مسئول و آغاز قریبالوقوع عملیات اجرایی آسفالت جاده های این روستا خبر داد.
وی افزود: اختلاف میان دو دستگاه راهداری و بنیاد مسکن باعث شده بود پروژه آسفالت روستای باغچه سرا با وجود تخصیص اعتبارات لازم، عملاً متوقف بماند و مردم روستا در این مدت با مشکلات جدی در تردد مواجه شوند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته مبالغ قابل توجهی برای اجرای آسفالت روستای باغچهسرا پیشبینی شد افزود: به دلیل همین اختلافات، تخصیص عملیاتی نشد و کار روی زمین ماند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و همراهی مجموعه شهرستان، اختلاف میان دو دستگاه بهطور کامل حل شد. این موضوع در شورای نظارتی استان نیز مصوب شده و دستورات لازم تا چند روز پیش صادر گردیده است، امروز نیز جلسهای برگزار شد و دستگاههای مسئول قول صددرصد دادند که به زودی عملیات آسفالتریزی آغاز خواهد شد.
داداشی با اشاره به اینکه تقسیم کار انجام شده و طبق آن زیرسازی با دهیاری و شورا و آسفالت با یکی از دو دستگاه بنیاد مسکن یا راهداری خواهد بود. افزود: بابت سختیهای چندساله مردم در مسیر باغچهسرا از صبر و حوصله این مردم شریف و همه کسانی که از این مسیر تردد داشتند، تشکر میکنم. مردم باغچهسرا همیشه با مهربانی و رافت با مسئولان همراه بودهاند.
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