لازمه توسعه سرمایه گذاری رفع موانع فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر, سید حامد عاملی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری عنوان کرد: جذب سرمایه یک فرصت است و باید درج هت تحقق و عملی شدن آن با فرهنگ سازی مناسب تلاش جدی کرد.

وی سرمایه را جزء مهم کار دانست و تصریح کرد: حمایت همه جانبه و بستر سازی مناسب و فراهم آوردن امکانات لازم برای سرمایه گذاران از سوی دستگاههای اجرایی اعمل شده و از سنگ اندازی ها در راستای جذب سرمایه گذاری برخورد می شود.

به گفته این مسئول باید با برنامه ریزی صحیح واصولی تلاش شود تاسرمایه گذار به سیستم بانکی وابسته نشود بلکه با پول در دست مردم در تامین منابع مالی و اجرای پروژه ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه مبنای توسعه و پیشرفت استان بر اساس سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است, افزود: بسیاری از وظایف و تعهدات اجتماعی بر عهده بخش خصوصی است و با تغییر نگاه و اصلاح فرهنگ در جامعه می توانیم در جهت ایجاد چرخه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی در تمامی زمینه ها اعم از گردشگری کشاورزی صنعت ومعدن وسرمایه گذاران واقعی را با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در استان جذب کنیم و بارفع موانع سرمایه گذاری درراستای ایجاد تولید واشتغال پایدار در منطقه گام های اساسی برداریم.

برگزاری همایش سرمایه گذاری در خلخال

عاملی هم چنین از برگزاری همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری شهرستانهای خلخال و کوثر در آینده نزدیک خبرداد و بیان کرد: این امر مهم تنها باحفظ وحدت وهمدلی وهمراهی بین مردم ومسوولان ودر جهت خدمت به مردم تحقق می یابد.

وی همچنین یاد آور شد: در این همایش تلاش می شود از افراد برجسته ون خبه و کسانیکه علاقمند به سرمایه گذاری در این شهرستانها جهت ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختها و کاهش مشکلات مردم هستند استفاده شود.

عاملی از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست نهایت همکاری و همراهی را برای هر چه بهتر برگزار شدن این همایش ملی بادست اندارکاران این همایش به عمل آورند.



