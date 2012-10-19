شوق باران در لرستان جاری شد/ دانه های برف بر قامت "آلپ ایران" نشست

به گزارش خبرنگار مهر، باراش باران رحمت الهی و اولین باران پاییزی استان لرستان از ساعات ابتدایی بامداد امروز جمعه در سراسر استان آغاز شد تا ارتفاعات اشترانکوه شاهد نخستین برف پاییزی باشد.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارشها از بامداد امروز جمعه اظهار داشت: در حال حاضر در همه شهرستانهای استان شاهد بارش باران الهی هستیم.

نورالدین سپهوند با بیان اینکه بارشها در سطح استان هنوز چشمگیر نیست، یادآور شد: همچنین نوک قله های ارتفاعات اشترانکوه نیز شاهد بارش برف بوده است.

وی ادامه داد: مطابق پیش بینی های هواشناسی تا روز یکشنبه هفته آینده بارشها به صورت پراکنده و رگباری در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

محمد حسین بازگیر مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خداوند را شاکریم که در اولین ماه پاییز ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان و همچنین دریاچه زیبای گهر شاهد نخستین برف پاییزی بود.

وی با اشاره با بیان اینکه این بارش بر تشنگی گیاهان، جانوران و چشمه ساران این منطقه مرحمی بود، یادآور شد: این بارندگی ها خطر آتش سوزی جنگلها و شکار وحوش تشنه در "کومه" ها را در این منطقه بکر و کم نظیر کاهش داد.

بنابر این گزارش اشترانکوه یکی از مناطق منحصر به فرد و پر از جاذبه طبیعی لرستان است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست محیطی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به خصوص پستانداران محسوب می شود.

اشترانکوه به دلیل واقع شدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و 500 متر از سطح دریا و همچنین دره های نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشته کوهی به طول تقریبی 50 کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.

یخچال های طبیعی و دائمی این رشته کوه که یکی از زیباترین کوه های کشور به شمار می رود در تمام سال از برف و یخ پوشیده است.

اشترانکوه به آلپ ایران نیز معروف است که البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن رویش گذاشته نشده است بلکه به دلیل شیب تند کوههایش و دره های جوان و "وی" شکل و یخچالهای طبیعی است. ارتفاع بلند ترین قله آن سن بران 4150 است.

دریاچه گَهر نیز در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان واقع است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و بین بخش زز و ماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود قرار دارد قرار دارد.

این دریاچه که به "نگین اشترانکوه" معروف است یکی از زیباترین دریاچه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا در میان منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده‌است.

پوشش گیاهی دریاچه گهر شامل درختان بلوط، بید، بادام، پسته وحشی، گلابی وحشی، چنار، نارون، بلوط مازو، گردو، انجیر، زبان گنجشک، سیب، زالزالک، ارژن، کنار کهور، و موی وحشی می‌باشد.گل‌های لاله واژگون، شقایق، زنبق و لاله وحشی تاج خروسی و اختر است.

منطقه حفاظت شده اشترانکوه با حیات وحش متنوع شامل حیواناتی است از قبیل کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، کفتار، روباه، شغال، خرگوش و انواع پرندگان مانند عقاب، کبک، کبک دری شاهین، تیهو و آبزیان مانند لاک پشت، قورباغه و ماهی قزل آلای رنگین کمان ، خال قرمز و ماهی زرد پر و در فصل زمستان جایگاه مناسبی برای انواع پرندگان مهاجر از قبیل اردک ارده ای و چنگر است.