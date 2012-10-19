امروز عدالت فوتبال اجرا نشد/ گهر به دنبال حداقل امتیاز بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل گهر دورود گفت: امروز عدالت فوتبال در مورد تیم فولاد و نتیجه بازی رعایت نشد.

وی اضافه کرد: از قبل قابل پیش بینی بود این بازی سخت‌ترین مسابقه ما در هفته‌های اخیر باشد، زیرا گهری‌ها چیزی برای از دست دادن نداشتند و کادر فنی و بازیکنان این تیم برای دفاع از هویت و اعتبار خود به میدان آمدند. من تجربه سال‌های مربیگری‌ام را به بازیکنانم منتقل کردم تا آنها از شرایط حساس این دیدار اطلاع پیدا کنند اما متاسفانه نتیجه آن چیزی نبود که مدنظر داشتیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان دیدار این تیم مقابل گهر را مسابقه‌ای یکطرفه برای تیمش عنوان کرد و افزود: در این بازی یکبار هم دروازه ما تهدید نشد و به جز صحنه گل که چنین اتفاقاتی در فوتبال رخ می‌دهد دروازه ما با خطری تهدید نشد اما گل خورده تمرکز بازیکنان ما را به هم ریخت و استرس آنها را بالا برد. هر چند من در بین دو نیمه و در جریان بازی تلاش کردم اطمینان و پیروزی را در آنها تقویت کنم.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط گهر دنبال نباختن، کسب یک امتیاز و اگر شد سه امتیاز بازی بود، تصریح کرد: متاسفانه امروز نتوانستیم به سه امتیاز دست یابیم اما باید به خاطر زحماتی که بازیکنانم در جریان بازی کشیدند از آنها تشکر کنم.

سرمربی تیم فولاد گفت: ما بر بازی کاملا مسلط بودیم و در حالی در ثانیه‌های پایانی شکست را با تساوی عوض کردیم که موقعیت‌های زیادی داشتیم و تمام بازیکنان ما در این بازی موقعیت گل بدست آوردند.

فرکی خاطرنشان کرد: گهری‌ها به فکر حفظ امتیاز در این بازی بودند این تجربه خوبی برای ما و بازیکنانم بود که آنچه می‌گویم اتفاق می‌افتد و آنها باید در زمین بیشتر تلاش کنند.

وی با تاکید مجدد بر اینکه امروز روز فولاد نبود و نتیجه با عملکرد خوب فولاد مغایرت داشت، ادامه داد: بازیکنان تیم گهر در نیمه دوم زمان را به خاطر حفظ نتیجه تلف می‌کردند. این موضوع به عمد بود یا غیرعمد من نمی‌دانم اما امیدوارم این اتفاقات را در بازی‌های آینده شاهد نباشیم. اینکه زمان را بگیریم تا به سه امتیاز برسیم.

خبرنگاری در مورد مشکلات خط حمله فولاد سئوال کرد که سرمربی این تیم چنین به این سئوال پاسخ داد: نارضایتی و مشکلی در خط حمله نمی‌بینم. ما پیش از این با 17 گل در رده دوم بهترین گلزنان لیگ بودیم. در ابتدای فصل به خاطر شرایط تیم موقعیت‌های فراوانی از دست دادیم اما کم کم در بحث گلزنی بهتر ظاهر شدیم. امروز هم روزی استثنایی بود که ضربات آخرمان تبدیل به گل نشد.

وی افزود: اگر توپ‌های ما تبدیل به گل می‌شد مطمئنا نتیجه بازی این نبود و ما در خارج از خانه سه امتیاز خوب می‌گرفتیم. این اتفاقات در حالی رخ داد که امروز فوتبال روی خوشش را به ما نشان نداد.

فرکی در پایان با اشاره به اینکه تابع مقررات بوده و همیشه وقفه‌های لیگ برای برخی از تیم‌ها ضرر و برای دیگر تیم‌ها منفعت دارد، گفت: این وقفه به ضرر ما تمام شد، زیرا روند خوب تیم ما را تحت تاثیر قرار داد اما اولویت اول با تیم ملی است و امیدوارم این وقفه‌ها که به سود یا ضرر مربیان است باعث شود تیم ملی ازبکستان را هم شکست داده و در نهایت به جام جهانی صعود کند.