حسینی: نساجی به مسیر پیروزی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی پس از پیروزی نساجی مازندران برابر خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: بازی را خوب شروع کردیم و پس از اینکه به گل رسیدیم، چند موقعیت هم برای ادامه کار داشتیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی افزود: در نیمه دوم با توجه به اینکه حریف عقب افتاده بود، طبیعی بود که فشار بیشتری وارد کند و تلاش کند بازی را به تساوی بکشاند. ما سعی کردیم با تجمع مناسب و رعایت اصول دفاعی، نتیجه را حفظ کنیم. خدا را شکر خیبر یکی دو موقعیت داشت، اما در نهایت توانستیم از دروازه‌مان محافظت کنیم.

سرمربی نساجی ادامه داد: برای ما مهم‌ترین مسئله این بود که دوباره توانستیم یک بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. مدت زیادی بود که در خانه موفق به کسب سه امتیاز نشده بودیم و امیدوارم این برد بتواند به تیم کمک کند تا این روند را ادامه دهیم.

حسینی درباره فشار حریف از سمت راست نساجی و شرایط کوهی نیز گفت: آن منطقه از زمین تحت فشار بود و طبیعتاً شرایطی وجود داشت که می‌توانستیم برای تقویت آن بخش تصمیم دیگری بگیریم. کوهی هم کارت داشت و شرایط بازی به گونه‌ای بود که باید این مسائل را در نظر می‌گرفتیم.

وی در واکنش به عملکرد خیبر گفت: خیبر یکی از تیم‌های خوب لیگ است و بازی دشواری مقابل آنها داشتیم. به این تیم هم بابت عملکردش خسته نباشید می‌گویم.

سرمربی نساجی درباره تفاوت عملکرد تیمش در دو نیمه عنوان کرد: در نیمه نخست روند خوبی داشتیم و بازیکنان با شجاعت بازی کردند و نترس بودند. با این حال، در نیمه دوم کمی به عقب برگشتیم و مجبور شدیم بیشتر روی حفظ نتیجه تمرکز کنیم.

حسینی در خصوص جذب بازیکنانی مانند فردین نجفی نیز گفت: وقتی بازیکنی جذب می‌شود، هدف این است که بتواند به تیم کمک کند. امیدوارم بازیکنان جدید نیز با حضور بیشتر در ترکیب، شرایطی را ایجاد کنند که بتوانیم از ظرفیت آنها به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: ما تنها شش روز فرصت داشتیم و تیم از نظر بدنی و ذهنی شرایط خستگی داشت، اما بازیکنان با تمام توان تلاش کردند و خوشبختانه سه امتیاز مهم این مسابقه را به دست آوردیم.