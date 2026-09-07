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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

حق تیم فجر پیروزی بود؛ ترجیح می‌دهم در مورد داوری صحبت نکنم

حق تیم فجر پیروزی بود؛ ترجیح می‌دهم در مورد داوری صحبت نکنم

اهواز - سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز گفت: کیفیت فنی فجر و توانمندی بازیکنانم در مسابقه برابر فولاد خوزستان برای همگان مشهود و معتقدم حق ما در این دیدار کسب پیروزی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه دوشنبه در نشست خبری پس از شکست مقابل فولاد خوزستان ضمن تمجید از عملکرد بازیکنانش اظهار کرد: کیفیت فنی فجر و توانمندی بازیکنانم در این مسابقه برای همگان مشهود بود و معتقدم حق ما در این دیدار کسب پیروزی بود.

سرمربی تیم فوتبال فجر شیراز با اشاره به عملکرد تیمش افزود: به احترام اصحاب رسانه در نشست حضور یافتم و به بازیکنانم که اینگونه مقابل فولاد بازی کردند، خسته نباشید می‌گویم.

خطیبی در پاسخ به پرسشی درباره قضاوت داور مسابقه گفت: ترجیح می‌دهم در خصوص مسائل داوری صحبت نکنم زیرا بیان برخی موارد ممکن است منجر به محرومیت یا حواشی ناخوشایند شود اما قاطعانه می‌گویم که حق تیم فجر در این مسابقه این نتیجه نبود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم فوتبال ایران مسیر پیشرفت و اصلاح را در پیش بگیرد. از هواداران فجر بابت نتیجه به‌دست‌آمده عذرخواهی می‌کنم اگرچه کسانی که بازی را به تماشا نشستند از عملکرد فنی تیم ما رضایت داشتند.

کد مطلب 6940578

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