به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجرایی رییس جمهور، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری به همراه سرتیپ سیدمجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بعدازظهر دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کردند و یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.
در این دیدار، قائمپناه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین شهید نصیرزاده و دیگر شهدای دولت و نیروهای مسلح، از ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی این شهید تجلیل کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به دورانی که شهید نصیرزاده در کابینه دولت حضور داشتند اظهار کرد: از ویژگیهای بارز ایشان صبوری، متانت، کمگویی و پرکاری بود. ایشان بسیار پرتلاش و در عین حال کمادعا بودند. همانند همه شهدا.
وی افزود: شهید نصیرزاده در عمق کار فرو میرفتند و گزارشهایی مستدل و مفید ارائه میکردند که ناشی از درایت و اشراف کامل ایشان بر امور بود. همچنین همواره تلاش میکردند آخرین دستاوردهای علمی در حوزه دفاعی و نظامی را در وزارت دفاع پیاده و عملیاتی کنند.
قائمپناه با اشاره به نقش شهید نصیرزاده و دیگر شهدای عرصه دفاعی در پیشرفت توانمندیهای نظامی کشور اظهار کرد: با همت امثال شهید نصیرزاده توانستیم لبه دانش نظامی را درنوردیم و سلاحهایی بسازیم که آمریکا و اسرائیل را وادار به شکست و عقبنشینی کنیم و آنها را به زانو درآوریم.
معاون اجرایی رئیسجمهوری افزود: امروز که آمریکا عقبنشینی کرده است. شما حرفهای ترامپ را قبل از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه با اظهارات کنونی او مقایسه کنید. قرار بود ایران را نابود کند، قرار بود نیروهای نظامی و نیروی دریایی ما را از بین ببرد و حتی قرار بود تمدن ایران را نابود کند. اما ایران ایستاده است، ایران مقتدر است و مردم همچنان به زندگی خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد: البته گاهی امریکا در نقطهای بمبی میاندازند، اما بلافاصله پاسخ کوبنده نیروهای نظامی ما را میبینند. خوشبختانه هم نیروهای ارتش ما و هم نیروهای سپاه ما با اقتدار در مقابل زورگوییهای آمریکا ایستادهاند و خواهند ایستاد.
در پایان این دیدار، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست وزارت دفاع با ادای احترام به مقام شامخ شهید نصیرزاده، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند و از خانواده وی تجلیل کردند.
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