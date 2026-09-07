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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

برخورد پژو با مینی‌بوس در جاده نورآباد ۷ نفر مصدوم برجای گذاشت

برخورد پژو با مینی‌بوس در جاده نورآباد ۷ نفر مصدوم برجای گذاشت

نورآباد - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، گفت: برخورد پژو ۴۰۵ با مینی‌بوس در جاده نورآباد هفت نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علی‌محمدی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه مینی‌بوس در محور نورآباد - سد «گاوشمار» خبر داد.

وی گفت: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر وقوع این حادثه در کیلومتر ۵۰ محور نورآباد - سد «گاوشمار»، بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه امداد و نجات «گشور» و شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان دلفان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: این حادثه ۱۱ حادثه‌دیده و هفت مصدوم بر جای گذاشت که پس از حضور نیروهای امدادی، انجام اقدامات اولیه و تثبیت صحنه حادثه، شش مصدوم توسط عوامل اورژانس و یک مصدوم توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان ابن سینای شهرستان دلفان منتقل شدند.

کد مطلب 6940586

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