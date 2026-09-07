به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علی‌محمدی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه مینی‌بوس در محور نورآباد - سد «گاوشمار» خبر داد.

وی گفت: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر وقوع این حادثه در کیلومتر ۵۰ محور نورآباد - سد «گاوشمار»، بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه امداد و نجات «گشور» و شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان دلفان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: این حادثه ۱۱ حادثه‌دیده و هفت مصدوم بر جای گذاشت که پس از حضور نیروهای امدادی، انجام اقدامات اولیه و تثبیت صحنه حادثه، شش مصدوم توسط عوامل اورژانس و یک مصدوم توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان ابن سینای شهرستان دلفان منتقل شدند.