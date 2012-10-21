تاکید اکثریت مردم مصر بر روابط با ایران/ جزئیات مانور آمریکا و اسرائیل

تاکید اکثریت مردم مصر بر روابط با ایران

روزنامه های مصری امروز در گزارشهای متعددی به نظرسنجی انجام شده از موسسه کوینلن گرینبرگ رازنر درباره روابط ایران و مصر پرداخته اند.

در این نظرسنجی 65 درصد از مردم مصر بر لزوم از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند. مردم مصر همچنین نگاه مثبتی به توسعه روابط دو کشور در آینده داشته اند.

بنابر نتایج نظرسنجی انجام شده 61 درصد از مردم مصر از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران نیز حمایت کرده اند.

در این نظرسنجی همچنین 74 درصد از شهروندان مصری برقراری روابط میان مصر و اسرائیل را رد کرده اند. 77 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز بر لزوم لغو توافقنامه کمپ دیوید تاکید داشته اند.

این نظرسنجی امروز علاوه بر روزنامه المصری الیوم ، الشروق و الیوم السابع در دیگر رسانه های مصر نیز بازتاب داشته است.

از سوی دیگر، برخی از رسانه های مصری امروز با اشاره به سفر یک هیئت تجاری مصری به تهران، از توسعه روابط دو کشور در بخش اقتصادی خبر داده اند. سی ان بی سی عربی و الاهرام از جمله رسانه هایی بوده اند که این خبر را پوشش داده اند.

جزئیات مانور مشترک آمریکا و اسرائیل

شبکه الجزیره امروز در گزارشی اعلام کرد: پس از ماهها آمادگی برای برگزاری رزمایش مشترک مسان آمریکا و ارتش اسرائیل از امروز این مانور با حضور سه هزار سرباز آمریکایی و هزار نظای اسرائیلی به مدت 4 هفته برگزار می شود.

روزنامه اسرائیل هایوم دراین باره اعلام کرد: این برزگترین رزمایش مشترک دفاع موشکی دوجانبه میان ارتش آمریکا و اسرائیل تاکنون خواهد بود که در آن موشکهای فرضی از نقاط مختلف شمالی، جنوبی و شرقی به سوی اسرائیل پرتاب می شود.

این روزنامه اعلام کرده که این رزمایش در راستای همکاریهای مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل برگزار می شود و ارتباطی با تحولات اخیر منطقه ندارد.

سخنگوی ارتش اسرائیل نیز در این باره اعلام کرد: آمریکا و اسرائیل از دو سال پیش برای برگزاری این رزمایش هماهنگی انجام داده اند و همکاری مستمری ارتشهای ما وجود دارد.

از سوی دیگر، امروز رسانه های صهیونیستی از برگزاری رزمایشی با عنوان "نقطه عطف 6" در داخل فلسطین اشغالی خبر می دهند که برای نخستین بار در آن زلزله شدید فرضی اسرائیل را می لرزاند.