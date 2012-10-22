برترین های مسابقات قرآن اوقاف مازندران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات آقایان مصطفی قاسمی از قائم شهر، یاسر نوری از ساری و سید میلاد علیجان‌زاده از بابل در رشته ابتهال به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته ابتهال خواهران، رقیه رضایی از ساری، زاهده سیار از آمل و حنانه ذبیح‌الله نژاد از بابل رتبه اول تا سوم را کسب کردند. در رشته اذان زیر 16سال سجاد علیزاده قاسمی از بابل، مهدی شالیکار از بابلسر و فرزان شاه‌منصوری از تنکابن به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.در رشته اذان بالای 16 سالٰ مصطفی حیرتی از بهشهر، صادق طویرسیاری از بابلسر و سید محمد کاظم قاسمی از ساری اول تا سوم شدند.

در رشته مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم در بخش برادران گروه طاها از ساری، گروه فاطر از بابل و گروه بنی‌فاطمه از ساری اول تا سوم شدند. در گروه مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم در بخش خواهران گروه نسیم رحمت از بابلسر، بضعة‌النبی از بابل و گروه فاطمه نورالهدا از آمل حائز رتبه اول تا سوم شدند.

ولایت عنصر کلیدی نگهدارنده اسلام



مدی کل اوقاف و امور خیریه مازندران تبیین جایگاه ولایت به عنوان عنصر کلیدی اسلام و به عنوان ضامن دین و نگهدارنده اسلام را یک ضرورت دانست.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی با اشاره به در پیش بودن دهه غدیر از غدیر به عنوان یکی از اعیاد بزرگ اسلامی یاد کرد و گفت: همه باید برای جهانی شدن مسأله غدیر تلاش کنند.

وی با تأکید بر تبیین جلوه‌های غدیر برای مردم‌ افزود: عیدغدیر خم یک عید بزرگ و مهم در تاریخ اسلام‌ و بزرگداشت این روز وظیفه همه مسلمین جهان است.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران با بیان این که مسئله غدیر یکی از مهم ترین مسائل پایه ای دین اسلام است و مربوط به همه جامعه اسلامی است، ادامه داد: باید از همه ظرفیت ها در جهت جهانی سازی فرهنگ غدیر بهره گرفته شود.



