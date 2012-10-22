حجت الاسلام سید نعمت الله رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان ، عید رهیدن و گذشتن از هواهای نفسانی و هوسها، با حضور پر نشاط مردم مومن و خداجوی بوشهر جمعه پنجم آبانماه ساعت هفت صبح در محل ستاد مصلای مرکز استان با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود.

مسئول ستاد نمازجمعه بوشهر در ادامه افزود: به همت هیئت مذهبی امام حسن مجتبی (ع) شهرستان با همکاری ستاد نماز جمعه در دو شب متوالی دوم و سوم آبان ماه مراسم شهادت امام محمدباقر (ع) با سخنرانی و مرثیه‌سرایی ذاکر اهل بیت(ع) حجت‌الاسلام سید محمد انجوی نژاد ساعت 19 در مهدیه امام خمینی (ره) شهر بوشهر برگزار می‌شود.

این مسئول از برگزاری دعای عرفانی عرفه در امامزاده عبدالمهیمن، گلزار شهدا بهشت صادق (ع) و مکتب فاطمیه بوشهر خبر داد و یادآور شد: دعای پر فیض عرفه در سه نقطه شهر بوشهر روز پنجشنبه از ساعت 14:30 آغاز می شود.

رکنی در ادامه گفت: مراسم بزرگ قربانی به مناسبت سالروز فرا رسیدن عید سعید قربان به همت هیئت مذهبی فاطمیون شهرستان بوشهر در حسینیه اباعبدالله الحسین (ع) گلزار شهدای بهشت صادق مرکز استان جمعه پنجم آبان‌ماه 91 ساعت 9 صبح با حضور مسئولان لشکری و کشوری استانی برگزار می شود.