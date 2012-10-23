روسیه آمریکا را متهم به نقض حقوق بشر کرد/ رشد نابرابری اجتماعی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، وزارت خارجه روسیه دیروز دوشنبه گزارشی 56 صفحه ای درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر کرد که در این گزارش به شدت نسبت به نقض این موضوع در ایالات متحده انتقاد شده است.

این گزارش در دومای روسیه قرائت شده است. از سال 1991 یعنی زمان فروپاشی شوروی، این برای اولین بار است که گزارش حقوق بشر آمریکا در دومای روسیه قرائت می شود.

لس آنجلس تایمز مدعی می شود: متن این گزارش به گونه ای است که انسان را به یاد تبلیغات دوران جنگ سرد می اندازد.

در همین رابطه "الگا کوزمنکووا" از انتشارات آنلاین "گازتا" درباره این گزارش گفت: من از این گزارش متعجب نشدم. این گزارش همانند سفر به گذشته و دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی است. نمی توانم آنچه را می شنوم باور کنم. نمی توانم باور کنم که کشور من تا این حد سریع در گذر زمان حرکت کرده است.

در این گزارش همچنین آمریکا به عنوان کشوری اعلام شده که در آن نابرابری اجتماعی در حال رشد است.

وزارت خارجه روسیه همچنین آمریکا را متهم کرده که در کشورهای دیگر نیز حقوق بشر را نقض می کند.

در همین رابطه "سرگئی ریابکف" معاون وزیر خارجه روسیه، به اعضای دومای روسیه گفت: مقامات آمریکا به جای آنکه به دنبال گفتگو بر اساس احترام متقابل و ویژگی های یکسان کشورها باشند، بدنبال انتقاد و نصیحت کردن کشورهای دیگر هستند.

ریابکف در ادامه آمریکا را متهم به بازداشت غیر قانونی افراد، برخورد با زندنیان خارج از سیستم قانونی، محدود کردن آزادی بیان و اینترنت، جلوگیری از مشارکت افراد مجاز برای شرکت در انتخابات، ربایش افراد، شکنجه و .. کرد.