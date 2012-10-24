120 هزار دانش آموز قمی عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مختاری در نشست خبری که پیش از ظهر چهارشنبه در محل ساختمان سپاه برگزار شد، با بیان اینکه هفته بسیج دانش آموزی از 6 آبان برگزار می شود، اظهار داشت: روز نخست این هفته با عنوان دانش آ موز بسیجی، ولایت و بصیرت، روز دوم دانش آموز بسیجی، ایثار و شجاعت، و روز سوم نیز با عنوان دانش آ موز بسیجی، قرآن و معنویت نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: روز چهارم این هفته با عنوان دانش آموز بسیجی، نوآوری و خلاقیت، روز پنجم دانش آموز بسیجی، پایداری و مقاومت، روز ششم دانش آموز بسجی، امید و انتظار و روز هفتم دانش آموز بسیجی، استکبار ستیزی و مقاومت نامگذاری شده است.

مختاری با بیان اینکه مجموعه بسیج دانش آموزی استان قم تلاش دارد تا از تمام ظرفیت دانش آموزان بسیجی بهره مند شود، گفت: در حال حاضر 120 هزار دانش آموز بسیجی در مدارس و آموزشگاه های استان در حال انجام ماموریت هستند .

وی با اشاره به اینکه شعار این هفته تبلور دانایی، ولایت مداری و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، گفت: از جمله برنامه های این هفته برگزاری مسابقات در زمینه هایی مانند نشریات دیواری، مسابقات وبلاگ نویسی، انشا نویسی و مسابقات قرآن و عترت است.

مختاری تاکید کرد: امسال شهید شاخص در بخش خواهران شهیده ناهید فاتحی کرجو است و در بخش برادران نیز شهید بهنام محمدی به تمامی دانش آموزان معرفی خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم با اشاره به اینکه شهیدان نام برده ظرفیت بسیار بالایی برای الگوسازی هستند، افزود: سه برنامه مشترک نیز با اداره کل آموزش و پرورش طراحی کرده ایم که نمونه آن برگزاری جشن تکلیف برای پسران سوم راهنمایی است.

افتتاح واحدهای امیدان بسیج در سطوح دبستان قم

وی در این زمینه تصریح کرد: این مراسم روز هشتم آبان با حضور 2 هزار و 500 دانش آموز و جمعی از مسئولان استانی در حرم حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد، همچنین دیدار با مراجع عظام تقلید و برگزاری راهپیمایی عظیم در روز 12 آبان از دیگر برنامه های مشترک با آموزش و پرورش است.

مختاری ادامه داد: برگزاری یادواره های مختلف مانند شهدای شاخص در سطح مدارس، دیدار با خانواده های شهدا، عطرافشانی مزار شهدا، و برگزاری مسابقه دو رهروان شهدا در مناطق استان از دیگر برنامه های این هفته است.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم اظهار داشت: امسال واحد های امیدان را در سطوح دبستان ها نیز افتتاح خواهیم کرد امروزه یکی از مهمترین مقاطع تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی هستند.

برگزاری یادواره حسین فهمیده در مدرسه حافظ قم

وی با بیان اینکه مسابقات قرآن و عترت در سطح واحد های آموزشی استان در چهار بخش مفاهیم، قرائت، حفظ و تفسیر برگزار خواهشد شد، گفت:این مسابقات پس از برگزاری درسطح مدارس به سطوح ناحیه، استان وکشور نیز ادامه پیدا می کنند، سال گذشته سه نفر از دانش آموزان قمی رتبه های برتری در مسابقات کشوری به دست آوردند.

مختاری همچنین اضافه کرد: هر ساله یادواره ای در دبیرستان حافظ قم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده برگزار می شد که امسال نیز این یادواره را خواهیم داشت.

اعزام 13 هزار دانش آموز بسیجی قم به اردوهای راهیان نور

وی در زمینه اردوهای راهیان نور گفت: اردوهای راهیان نور دانش آموزی به هیچ عنوان اجباری نبوده و هیچ نمره ای برای دانش آموزان دربر نخواهد داشت، در واقع این اردوها از جمله اردوهای در نظر گرفته شده در درس آمادگی دفاعی نیست.

مختاری در پایان تاکید کرد: امسال بیش از 13 هزار دانش آموز از استان قم به این اردوها اعزام می شوند که از این بین 6 هزار نفر خواهران و مابقی برادران هستند.