عملیات احداث پارکینگ طبقاتی در شیروان آغاز شد

قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی در زمینی به مساحت یک هزار و 500 متر مربع و زیربنای یک هزار و 250 متر مربع در میدان انقلاب اسلامی شهر شیروان احداث می‌شود.

وی اظهارداشت: برای اجرای این طرح بییش از 70 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که در صورت تامین آن ، این طرح طی مدت 2 سال به بهره برداری خواهد رسید.

کوهستانی محل تامین اعتباراحداث پارکینگ و مجتمع تجاری این شهر را منابع داخلی شهرداری عنوان کرد و گفت: شهرداری شیروان به عنوان مجری این طرح تعیین شده است.

کوهستانی گفت: پارکینگ طبقاتی این شهر در چهار طبقه و با گنجایش حدود 350 خودرو و مجتمع تجاری آن نیز در چهار طبقه احداث خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با ساخت این پارکینگ چهار طبقه، از بار ترافیکی شهر کاسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نبود پارکینگ در شیروان به دلیل نا متناسب بودن تعداد خودروها با ظرفیت خیابان‌های این شهر مشکلات زیادی را برای شهروندان شیروانی فراهم کرده است.

توقف روزانه صدها خودروی مسافرین و زائرین حرم رضوی در خیابان اصلی شیروان، معضل ترافیک در این شهر را افزایش داده است.

شیروان با داشتن جمعیت 157 هزار نفری در شمال شرق بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و در مسیر جاده آسیایی قرار دارد.