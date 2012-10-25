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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

محمودی:

احتمال برگزاری کمرنگ تور دوچرخه سواری آذربایجان زیاد است

احتمال برگزاری کمرنگ تور دوچرخه سواری آذربایجان زیاد است

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: احتمال برگزاری کمرنگ تور دوچرخه سواری آذربایجان نسبت به سال های گذشته بسیار است.

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر محمودی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاکنون ریالی به بودجه ورزشی استان واریز نشده ، اظهار داشت: با این حال رتبه استان با زحمات مسئولین سابق از اواخر جدول رده بندی به رتبه دهم رسیده که امید است تا پایان سال این رتبه به رتبه های یک تا سوم جدول تبدیل شود.

وی با تقدیر از خدمات دولت در عرصه ورزش گفت: خدماتی که دولت در ورزش و زیرساخت های ورزشی انجام داده به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوره های قبلی نیست.

محمودی درخشش ورزشکاران در بازی المپیک و پارالمپیک لندن را نتیجه این توجه عنوان کرد و افزود: امروز ورزش در دنیا به شاخص و تابلویی برای معرفی کشورها تبدیل شده و از آن به عنوان وسیله ای برای ارزیابی جایگاه دولت استفاده می کنند که از این رو ما نیز با بها دادن به ورزش و قهرمانان ورزشی و کسب عناوین برتر بین المللی، کشور خود را به گونه ای که شایسته است به جهانیان معرفی کنیم.

در این مراسم حاضرین به بیان دیدگاه های خود در خصوص جایگاه و مشکلات ورزش استان پرداخته و خواستار رفع این مشکلات از سوی استاندار و مدیرکل ورزش استان شدند.

کد مطلب 1728283

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