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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

شعبانی فرد

دو روستای شهرستان شازند و فراهان استان مرکزی به شهر تبدیل شدند

دو روستای شهرستان شازند و فراهان استان مرکزی به شهر تبدیل شدند

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی طی نامه ای از تبدیل دو روستای شهرستانهای شازند و فراهان به شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شعبانی فرد در نامه ای به دستگاههای ذیربط اعلام کرد: با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی کشور، دو روستای این استان به شهر تبدیل شدند.

وی ادامه داد: روستای هفته بازنه مرکز دهستان و بخش قره کهریز از توابع شهرستان شازند به عنوان شهر ' شهباز' شناخته می شود.

شعبانی فرد آورده است:  روستای 'خنجین' مرکز بخش خنجین از توابع شهرستان فراهان در استان مرکزی به شهر تبدیل و به عنوان شهر خنجین شناخته می شود.

استاندارمرکزی خاطر نشان کرد: روستای 'عمارت' نیز به عنوان مرکز دهستان قره کهریز شهرستان شازند تعیین شده است.

شعبانی فرد یادآور شد: تعیین شهرهای جدید استان مرکزی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363 انجام شده است.

استان مرکزی با مساحتی معادل 29 هزار و 530 کیلومتر مربع حدود یک و 82 صدم درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 12 شهرستان، 23 بخش، 34 شهر و 66 دهستان است.

کد مطلب 1728371

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