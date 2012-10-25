بانوان قمی به 12 مدال کاراته قهرمانی کشور دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کشور در سبک شوتوکان با شرکت چهره های مطرح از استان های مختلف کشور برگزار شد و چهارشنبه پایان یافت تیم قم در این دوره از مسابقات با کسب 12 مدال خوشرنگ عناوین ارزشمندی را به دست آورد.



بندر انزلی میزبان مسابقات قهرمانی شوتوکان کاراته کشور



این در حالی است که این دوره از مسابقات قهرمانی کشور در سبک شوتوکان، در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بندر انزلی برگزار شد و در تیم اعزامی بانوان هیئت کاراته استان قم عناوین قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی متعددی را کسب کردند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته کشورمان در این دوره از رقابت ها که بیش از 150 کاراته کا از استان های مختلف حضور داشتند، کاراته کاهای قمی در هر چهار رده سنی موفقیت آمیز ظاهر شده و موفق به کسب مدال شدند.



مسابقات این دوره در حالی برگزار شد که در مجموع 11 کاراته کا به نمایندگی از هیئت کاراته استان قم در این دوره به مصاف حریفان رفتند و در دو بخش کاتا و کومیته هر چهار رده سنی برای کسب مدال تلاش کردند که نکته جالب توجه کسب 12 مدال توسط این تیم بود.



در پایان این رقابت تیم کاراته بانوان قم به چهار مدال طلا، چهار نشان نقره و چهار برنز دست یافت و بدین ترتیب با کسب این مدال ها در هر دو بخش کاتا و کومیته یکی از معدود تیم هایی بود که چهره موفقی از خود به نمایش گذاشت.



مدال های طلای کسب شده توسط تیم کاراته بانوان قم:

نفیسه حیدریان: وزن منهای 42 کیلوگرم رده سنی نونهالان از روستای قبادبزن قم

معصومه منصورنژاد: وزن منهای 50 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان

زهره یداللهی: وزن منهای 53 کیلوگرم رده سنی جوانان

سمیه شهبازی: وزن به اضافه 55 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان



مدال های نقره کسب شده توسط تیم کاراته بانوان قم:

نگین دریس: وزن منهای 26 کیلوگرم رده سنی نونهالان

زینب رشیدبیگی: وزن منهای 50 کیلوگرم رده سنی جوانان

گلنار ایرانی: وزن به اضافه 68 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان

زهرا نصیری: بخش کاتا رده سنی نونهالان از روستای قبادبزن قم



مدال های برنز کسب شده توسط تیم کاراته بانوان قم:

هدی جعفری: وزن منهای 25 کیلوگرم رده سنی نونهالان

فاطمه ابراهیمی: وزن منهای 30 کیلوگرم رده سنی نونهالان

مریم فدائیان: وزن به اضافه 33 کیلوگرم رده سنی نونهالان

نگین دریس: بخش کاتا رده سنی نونهالان از روستای قبادبزن

