  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

دو مدال برنز برای بانوان کاراته‌کای هرمزگان در رقابت‌های قهرمانی کشور

بندرعباس ـ تیم بانوان کاراته سبک شوتوکان هرمزگان با کسب دو مدال برنز، حضوری موفق در رقابت‌های قهرمانی کشور داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بانوان سبک شوتوکان JSKA استان هرمزگان با حضوری شایسته در رقابت‌های قهرمانی کشور سبک شوتوکان SKAI، موفق به کسب دو مدال برنز شد.
این مسابقات روز پنج‌شنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان کرج در استان البرز برگزار شد و بانوان کاراته‌کای هرمزگان در میان رقبای قدرتمند خود عملکردی قابل توجه به نمایش گذاشتند.

در پایان رقابت‌ها مریم محمودی‌نژاد در رده جوانان وزن منفی ۵۹ کیلوگرم و پریناز محتاجی در رده بزرگسالان وزن منفی ۵۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند.

این دستاورد نشان‌دهنده توانمندی و استعداد بانوان کاراته‌کار استان هرمزگان در سطح ملی است و حضور موفق آن‌ها در این مسابقات، مایه افتخار ورزش استان به شمار می‌رود.

