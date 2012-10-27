اخضر الابراهیمی دوشنبه به مسکو می رود/ سفر لاوروف به مصر و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات، اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز دوشنبه به مسکو سفر می کند.



الکساندر لوکاشویج سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، دوشنبه از مسکو دیدار خواهد کرد.



لوکاشویج اظهار داشت ما روز دوشنبه منتظر ورود اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه هستیم.



وی با کوتاه خواندن سفر الابراهیمی افزود الابراهیمی در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، گامهای عملی بعدی برای حل بحران سوریه را بررسی خواهد کرد.



وی گفت اوضاع سوریه پیچیده و دشوار باقی مانده است و نیروهای دولتی با گروههای مسلحی روبرو هستند که انواع کمکها را از خارج به صورت مستمر دریافت می کنند.



لاوروف به مصر و اردن می رود



لوکاشویج همچنین از سفر سرگئی لاوروف به مصر خبر داد که این سفر از چهارم نوامبر آغاز می شود و تا پنجم این ماه ادامه می یابد.



به گفته وی، لاوروف همچنین پس از قاهره روز پنجم نوامبر به امان می رود تا با عبدالله دوم شاه اردن و نیز ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان دیدار کند.