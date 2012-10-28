اردبیل در مسیر توسعه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح یکشنبه در مراسم استقبال از علی لاریجانی رئیس مجلس در فرودگاه اردبیل گفت: رشد و شکوفایی این استان طی سال‌های اخیر با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته تسریع شده، اما این کافی نیست.

وی اردبیل رااز معدود استان های با ظرفیت لازم برای توسعه پایدارعنوان کرد و یادآور شد: تمام شرایط برای توسعه اقتصادی، صنعتی، تجاری، تولیدی و کشاورزی در این استان مهیا است و باید از این فرصت بهره گرفت.



نیکزاد در عین حال با اشاره به عقب ماندگی اردبیل در زمینه صنعت و تولید، افزایش سرمایه گذاری را مهمترین نسخه درمان این حوزه برشمرد و تصریح کرد: باید موازی با بخش کشاورزی که قطب اول کشور است، حوزه صنعت را در استان فعال و رونق بخشید.



وی با اشاره به غنی بودن منطقه به لحاظ استعدادهای طبیعی، معدنی و ... متذکر شد:‌ این استان علاوه بر بخش‌های اقتصادی و حتی فراتر از آن در زمینه گردشگری نیز می‌تواند به قطب برتر کشور تبدیل شود.



استاندار اردبیل همچنین سفر مسئولان قوای سه گانه کشور را به این استان در زمینه حل مشکلات و توجه ویژه به نقاط قوت بسیار مهم توصیف کرد و افزود:‌ این سفرها می‌تواند در تمام زمینه‌ها برکات و آثار مثبتی داشته باشد.



نیکزاد با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری نمایندگان مجلس و نیز مدیران استانی در مسیر توسعه پایدار منطقه عنوان کرد: ‌این تعامل و مشارکت باید به توسعه استان منتج شود و در این مسیر نباید اختلاف نظرها مانع رشد شوند.

