ارائه محصولات جدید روی ایمیل چاپار/ راه اندازی ایمیل بومی روی موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید شهریاری در نشست یکسالگی ایمیل چاپار با اشاره به راه‌اندازی محصولات جدید بر روی این پست الکترونیک از آماده سازی نرم افزار ایمیل سازمانی خبر داد و گفت: از این پس سازمان ها می توانند در داخل سازمان ها از این ایمیل بومی استفاده کنند.

به گفته وی این سرویس هم اکنون در حال راه اندازی برای قوه قضائیه است و انعقاد قرارداد با سایر سازمان ها و مراکز را نیز در برنامه در بر دارد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر اینکه محصول نرم افزار سازمانی چاپار قابل مقایسه و رقابت با نرم افزارهای مشابه داخلی و خارجی نبوده، خاطر نشان کرد: این محصول حتی از نمونه‌های خارجی خود نیز کارآمدتر و از لحاظ قیمت 50 درصد کمتر است.

شهریاری از افزودن ایمیل چاپار به پروتکل HTTPS خبر داد و گفت: پیش از این ایمیل چاپار تنها بر روی پروتکل HTTP ممکن بود، اما هم اکنون با افزودن به پروتکل HTTPS تمامی پیام های مبادلاتی رمزگذاری شده و امکان مشاهده آن غیرممکن است.

دکتر شهریاری همچنین از راه اندازی سرویس Imap بر روی این پست الکترونیک خبر داد و افزود: از این پس امکان چک کردن آفلاین پیام ها و دانلود آنها از طریق این سرویس ممکن است پیش از این دسترسی به این سرویس تنها از طریق وب امکانپذیر بود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی همچنین از راه اندازی CHmobail خبر داد تا کاربران از طریق موبایل نیز بتوانند ایمیل های خود را چک کرده و به چاپار متصل شوند و گفت: این امکان فراهم شده تا کاربران چاپار بتوانند پیامک های خود را به این پست الکترونیک بفرستند و یا برعکس ایمیل های خود را به موبایل ارسال کنند.

به گفته دکتر شهریاری از طریق این ایمیل داخلی پیامک های انبوه برای کاربران قابل ارسال است و یا از طریق موبایل می توانند پیامک های انبوه را به ایمیل چاپار ارسال کنند.

وی در همین حال در خصوص تامین امنیت، محتوا و خدمات این سرویس داخلی خاطرنشان کرد: برای کاربران این اطمینان حاصل می شود که اطلاعات آنها در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیرد و در این ایمیل دسترسی غیرمجاز و جاسوسی و تخریب اطلاعات غیرممکن است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ادامه داد: پشتیبانی قانونی و امنیتی برای کاربران ایمیل چاپار فراهم شده و استانداردهای جهانی نیز برای امنیت این سرویس در نظر گرفته شده است.

به گفته دکتر شهریاری 95 درصد مشکلاتی که برای پست های الکترونیک در تمام دنیا بوجود می آید مربوط به عدم رعایت موارد امنیتی است و 50 درصد هکرها این نوع سرویس ها را مورد هدف قرار می دهند.

وی با اشاره به قانون دسترسی غیرمجاز که 99 روز تا یکسال حبس را برای مجرم به همراه دارد، اضافه کرد: در این قانون برای جاسوسی اطلاعات یک تا سه سال حبس و برای تخریب داده ها 6 ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

دکتر شهریاری در خصوص ذخیره اطلاعات کاربران و ایمیل های آنها در چاپار نیز گفت: براساس استانداردهای بین المللی تمامی اطلاعات کاربران تا یکماه به صورت یک فایل پشتیبانی شده تا یکماه باقی می ماند و محفوظ است، حتی در زمانیکه امکان هک شدن و یا از بین رفتن این سرویس وجود داشته باشد نیز تمامی اطلاعات تا دو ساعت قبل از حمله بمدت یکماه در این سرویس باقی می ماند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تصریح کرد: حریم خصوصی در این پروژه رعایت شده و هیچ اجازه دسترسی مگر با هک برای این اطلاعات وجود نخواهد داشت.

در همین حال سلمان افشار مدیر پروژه پست الکترونیک چاپار از عضویت 300 هزار کاربر ایرانی و خارجی در این پست الکترونیک خبر داد و گفت: 10 درصد این کاربران به صورت آنلاین از این سرویس استفاده می کنند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر اینکه حریم خصوصی آنطور که در ایمیل چاپار رعایت می شود، در جی میل رعایت نمی شود، تصریح کرد: ما اجازه نمی دهیم از چاپار سوءاستفاده امنیتی صورت گیرد.

افشار با اشاره به توافقات اولیه برای ارسال پیامک انبوه از طریق این ایمیل با اپراتور اول تلفن همراه ادامه داد: در صدد مذاکره با اپراتورهای دوم و سوم موبایل نیز هستیم.

مدیر پروژه چاپار ورود به بحث راه اندازی موتور جستجو را منتفی اعلام کرد و گفت: با دانش سه ساله ای که در این زمینه داریم نمی توانیم وارد حوزه راه اندازی موتور جستجو شویم.

وی از استقبال خارجی و داخلی از سرویس ایمیل چاپار خبر داد و افزود: حتی تعداد معدودی دانشجوی دکترای خارج از کشور نیز بخاطر احساس امنیت بیشتر از این ایمیل استفاده می‌کنند.

افشار پیش بینی کرد که تا 5 سال آینده پست الکترونیک چاپار به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد و شورای عالی اطلاع رسانی تنها نقش حاکمیتی را در پیشبرد این سرویس داشته باشد.

مدیر پروژه چاپار افزود: زمانیکه مابقی سرویس ها مانند جیمیل و یاهو در دسترس نبودند، استقبال از چاپار بسیار پررنگ بود و امروز کسب و کارهای شهرستان ها خارج از نگاه های سلیقه ای فردی در سطح قابل قبولی از این سرویس استفاده می کنند.