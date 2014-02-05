راه اندازی یک ایمیل ایرانی جدید/ امکان ارسال پیامک رایگان با ایمیل

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه سرویس های بومی تحت وب در کشور، پست الکترونیک رایانا برای استفاده کاربران ایرانی از ایمیل های داخلی راه اندازی شد.

کاربران با عضویت در این ایمیل داخلی، علاوه بر ارسال و دریافت رایانامه از سرویسهای پیامک رایگان و اعلان پیامکی ورود به سیستم بهره‌مند می شوند.

این ایمیل ایرانی با ساختاری ساده و به زبان فارسی طراحی شده و به کاربران این امکان را می‌دهد تا در فضای یک گیگابایتی که در اختیارشان قرار گرفته دریافت و ارسال نامه الکترونیکی داشته باشند.

امکان عضویت در این سرویس بدون نیاز به اطلاعات شخصی است و کاربران می‌توانند روزانه 10 پیامک رایگان به مشترکان اپراتورهای موبایل ارسال کنند.

یکی دیگر از قابلیت‌های این ایمیل ایرانی سرویس "اعلان پیامکی ورود" است که ارائه دهندگان آن مدعی شدند این قابلیت امنیتی هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد؛ در این سرویس کاربران می‌توانند به محض ورود به حساب کاربری خود از طریق دریافت یک پیامک باخبر شوند. پس از فعال کردن این سرویس هر بار که کاربر با زدن نام کاربری و رمز ورود، وارد حساب کاربری خود شود، این موضوع با پیامک به شماره همراه کاربر که در بخش اطلاعات فردی وارد شده است، اطلاع داده می‌شود.