کمک یکهزار و 84 میلیارد تومانی خیرین جهت احداث مدرسه در کشور طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حافظی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه حضرت رسول(ص) که توسط یکی از خیرین احداث شده بود بیان کرد: قدرت همراه با ثروت نیست بلکه قدرت با دانش و علم همراه است.

وی گفت: فرهنگ دوستان و علاقه مندان به علم و دانش در عرصه ای مقدس و سازنده گام برداشته و به ساخت مدرسه پرداخته اند.



رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور بیان کرد: در دنیا جنگ و جدال و خونریزی ومبارزه با ظلم وستم جهان را فرا گرفته است و دشمنان نیز نگرانند که ملت و دولت ما دارای بمب اتم شود در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری ما تجهیزات ویرانگر نخواهیم ساخت.

وی ادامه داد: دشمنان باید از این حضور گسترده ومشارکت خیرین نگران باشند که با ایثار خود فضایی آموزشی برای گسترش علم ودانش ایجاد می کنند.



حافظی بیان کرد: هر مدرسه ای که در کشور احداث می شود قدرت سازندگی را ایجاد می کند.



وی با اشاره به اینکه ساخت مدرسه راه خداست افزود: خیرینی در کشور وجود دارند که تاکنون 600 مدرسه در ایران احداث کرده اند.



رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به اینکه با گذشت هر سال از عمر پربرکت این مجموعه مشارکت مردم رشدی تصاعدی داشته است افزود: در سال 88 که اعتبار دولت در مدرسه سازی 386 میلیارد تومان بود کمک خیرین برای ساخت مدرسه در کشور 740 میلیارد تومان بوده است.



وی بیان کرد: سال گذشته نیز خیرین افتخاری بزرگ آفریدند و هزار و 84 میلیارد تومان بابت مدرسه سازی سرمایه گذاری کردند.



جنگ اقتصادی علیه ایران از سرعت حرکت خیرین نکاهید

حافظی گفت: با توجه به جنگ اقتصادی علیه ایران حرکت خیرین نه تنها افت نداشت بلکه سرعت بیشتری به خود گرفت.

وی بیان کرد: امام راحل(ره) فرمودند بایدهمه ایران را مدرسه کنیم، اکنون این سخن تحقق یافته است و خیرین مدرسه ساز بیش از دولت در ساخت مدرسه مشارکت کرده اند.

وی گفت: از مدارسی که در کشور ساخته شده اند 30 درصد با همت خیرین بوده است و در آینده سهم خیرین افزایش خواهد یافت.



حافظی بیان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگری مانند امارات فعالیت می کند و در استانبول نیز درحال احداث مدرسه است.