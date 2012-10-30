غدیر تداوم مبعث و زیربنای اصل ولایت فقیه است

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط سیر رهبری در در اسلام در حجة الوداع و غدیر خم به صورت کامل و رسمی ترسیم شد و در غدیر خم به صورت جمع الجمع و به عنوان آخرین احتجاج پیامبر اسلام (ص) و اخذ میثاق برای بیش از 100 هزار زائر خانه خدا بیان شد و آنان مامور شدند پیام آسمانی ولایت در گوش ها و جانها بماند و الهام بخش جوامع انسانی باشد.

وی اظهار داشت: غدیر در آسمان، عهد معهود و در زمین، میثاق ماخوذ و جمع مشهود، عید آل محمد (ص) و اظهار سر مکنون الهی است که در آن وظیفه خطیر هدایت مسلمانان و بشریت از نبوت به ولایت رسید.

عظیمی گفت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام راحل (ره)، اسلام، رسالت، ولایت و غدیر تجدید حیات یافت و با تداوم رهبری حضرت امام خامنه ای(مد ظله العالی) این مکتب حیات بخش چنان با عظمت و عزت در جهان معرفی شد که در طول تاریخ اسلام بی نظیر است.

وی تصریح کرد: رمز و پشتوانه این امر مهم رجوع به رسالت و ولایت و کلمه توحید و توحید کلمه بود و هست که امید است ملت بیدار میهن اسلامی با تمسک به همین رموز موفقیت و وحدت و همدلی و همچنین با تکیه و سیراب شدن از آبشخور غدیر با بصیرت و علم نگذارند مشابه تفرقه بعد از غدیر تکرار شود و تمام آمال دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را به یاس تبدیل کنند در این صورت است که پیام غدیر دریافت و فرمان پیامبر رحمت(ص) با وحدت و همدلی جامعه اسلامی جامه عمل خواهد پوشید.