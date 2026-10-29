یمن ۳ شرط برای پایان جنگ با عربستان تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین العزی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار پیامی در یک شبکه اجتماعی اعلام کرد عربستان سعودی می‌تواند با اجرای سه اقدام، زمینه حل‌وفصل مناقشه با یمن و پایان جنگ را فراهم کند.

العزی در این پیام، توقف حملات علیه یمن، پایان محاصره و پرداخت مطالبات این کشور را سه شرط اصلی برای حل‌وفصل بحران و حرکت به سمت صلح عنوان کرد.

وی خطاب به مقام‌های سعودی تأکید کرد که حل‌وفصل اختلافات با یمن می‌تواند بدون اتکا به ائتلاف‌های نظامی شرقی یا غربی و بدون ادامه حملات به منازل، بازارها و غیرنظامیان انجام شود.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین با انتقاد از هزینه‌های سنگین جنگ و حمایت از گروه‌های مسلح، تصریح کرد که ادامه مسیر نظامی نه‌تنها راهکار حل بحران نیست، بلکه می‌تواند به تداوم شکست‌ها، نگرانی‌ها و افزایش مخاطرات منطقه‌ای منجر شود.

العزی در پایان پیام خود با لحنی قاطع تأکید کرد که اجرای شروط اعلام‌شده از سوی صنعا، مسیر پیشنهادی برای پایان دادن به مناقشه است و در غیر این صورت، رویارویی ادامه خواهد یافت.