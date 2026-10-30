آمادگی پنتاگون برای کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال آماده‌سازی برای کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری از بودجه نظامی پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور است.

دولت آمریکا پیش‌تر کنگره را برای تصویب یک بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری تحت فشار قرار داده بود؛ رقمی که به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری نظامی تاریخ آمریکا توصیف شده و قرار بود صرف بازسازی ذخایر تسلیحاتی، طرح‌های جنجالی ترامپ برای ایجاد سپر موشکی گسترده و ناوگان جنگنده‌های هسته‌ای شود. با این حال، منابع آگاه شامل یک مقام صنایع دفاعی،

دو مقام سابق و یک فرد مطلع اعلام کردند که پنتاگون و کمیته‌های کنگره در حال تهیه پیش‌نویس بودجه‌ای کمتر از ۱.۱ تریلیون دلار هستند.

این تحول، نشانه‌ای آشکار از مخالفت‌های سیاسی پیش‌روی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به شمار می‌رود. به گفته منابع آگاه، برنامه‌ریزان پنتاگون در حال ارزیابی اولویت‌بندی برنامه‌های دفاعی در سناریوی کاهش بودجه هستند.

پولیتیکو هشدار داد که این کاهش بودجه می‌تواند تلاش‌های وزارت جنگ برای تأمین تسلیحات، انعقاد قراردادهای جدید با صنایع دفاعی و استمرار پروژه‌های جاری را با چالش جدی مواجه کند. این مسئله همچنین سرعت بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا را که به دلیل جنگ اخیر علیه ایران به‌شدت تخلیه شده‌اند، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ جنگی که برآوردهای اخیر پنتاگون نشان می‌دهد حداقل ۴۷ میلیارد دلار هزینه در پی داشته که ۲۹ میلیارد دلار آن تنها صرف جایگزینی مهمات حیاتی شده است.

در همین حال، «راس ووت»، مدیر دفتر مدیریت و بودجه آمریکا، با ادعای اینکه «ما برای شکست برنامه‌ریزی نمی‌کنیم» اذعان کرد که دولت هیچ سناریوی جایگزینی برای تأمین مالی برنامه‌های حیاتی پنتاگون در صورت عدم همراهی کنگره با طرح کاخ سفید در نظر نگرفته است.

