تقدیر از مادران قهرمانان کشتی فرنگی جهان در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، هیئتی متشکل از سرهنگ مصطفی بازوند، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا و رئیس هیئت کشتی بسیج وجمعی از مسئولان و پیشکسوتان کشتی، با حضور در منازل دو قهرمان کشتی فرنگی کشور در شهرستان آمل، از خانواده‌های آنان قدردانی کردند.

در نخستین دیدار، اعضای این هیئت با حضور در منزل علی اسکو، ضمن گفت‌وگو با خانواده این کشتی‌گیر، از زحمات و فداکاری‌های مادر وی در مسیر پرورش و حمایت از این قهرمان ورزشی تجلیل کردند. در این مراسم، لوح سپاس نیز به پاس تلاش‌های مادر این ورزشکار اهدا شد.

در ادامه، مسئولان با حضور در منزل فردین هدایتی، دیگر قهرمان کشتی فرنگی کشور، با خانواده وی دیدار کردند و نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت، تقویت روحیه و موفقیت ورزشکاران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را مورد توجه قرار دادند.

سرهنگ مصطفی بازوند در حاشیه این دیدارها با اشاره به جایگاه خانواده در موفقیت قهرمانان ورزشی اظهار کرد: موفقیت ورزشکاران در میادین بین‌المللی، حاصل تلاش و پشتکار خود آنان و حمایت‌های خانواده‌هایی است که با صبر، فداکاری و همراهی مستمر، زمینه رشد و پیشرفت فرزندانشان را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به افتخارآفرینی علی اسکو و فردین هدایتی افزود: تربیت صحیح، برخورداری از ارزش‌های اخلاقی و حمایت معنوی خانواده، در شکل‌گیری منش پهلوانی و دستیابی جوانان به موفقیت‌های ورزشی نقش مهمی دارد.

رئیس هیئت کشتی بسیج مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت قدردانی از خانواده قهرمانان گفت: تکریم خانواده‌های ورزشکاران افتخارآفرین، بخشی از مسئولیت فرهنگی مجموعه سپاه کربلا و هیئت کشتی بسیج است و این دیدارها با هدف پاسداشت زحمات والدین و ترویج فرهنگ قدرشناسی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مدال‌آوری ورزشکاران، علاوه بر تلاش فردی و ظرفیت‌های فنی آنان، به حمایت و همراهی خانواده‌ها نیز وابسته است و توجه به این پشتوانه می‌تواند در پرورش نسل آینده ورزش کشور مؤثر باشد.

به گزارش مهر، فردین هدایتی و علی اسکو از کشتی‌گیران فرنگی‌کار کشور هستند که در رقابت‌های قهرمانی جهان در قزاقستان به ترتیب مدال طلا و برنز کسب کردند.