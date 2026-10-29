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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

ادعای ترامپ: مجبور بودیم به ایران حمله کنیم!

ادعای ترامپ: مجبور بودیم به ایران حمله کنیم!

رئیس‌جمهور یاوه‌گوی آمریکا ادعا کرد که مجبور شده است به ایران حمله کند تا مطمئن شود این کشور به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بار دیگر به مزخرف‌گویی درباره تجاوز به ایران پرداخت و ادعا کرد: همه می دانند که ما مجبور شدیم به ایران حمله کنیم. 

ترامپ علت تجاوز به ایران را کسب اطمینان از دست نیافتن تهران به سلاح هسته ای عنوان کرد. این ادعا در حالی است که مقام های ارشد ایران همیشه تأکید کرده‌اند سلاح هسته ای جایی در دکترین نظامی و دفاعی ایران ندارد.

وی در ادامه رؤیاپردازی‌های خود و با تکرار یاوه‌گویی درباره ایران و در حالی که بارها از پایان جنگ با ایران صحبت کرده است، مدعی شد: کار ایران خیلی زود تمام خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از بی‌مهری‌ها به خودش شکایت کرد و گفت: من کارهای بزرگی انجام داده ام ولی هیچ کسی با دستاوردهای من منصفانه برخورد نمی کند.

کد مطلب 6993921

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